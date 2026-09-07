Drogas apreendidas durante a abordagem - Foto: Reprodução

Drogas apreendidas durante a abordagem Foto: Reprodução

Publicado 07/09/2026 15:35

Cabo Frio - Uma adolescente foi apreendida com drogas durante um patrulhamento policial realizado na tarde deste domingo (6), na Rua Santa Helena, no bairro Braga, em - Uma adolescente foi apreendida com drogas durante um patrulhamento policial realizado na tarde deste domingo (6), na Rua Santa Helena, no bairro Braga, em Cabo Frio . Segundo o registro da ocorrência, a equipe encontrou inicialmente 10 pedras de uma substância aparentando ser crack e R$ 75 em espécie no interior de uma toca, material que estaria em posse da menor.

A abordagem aconteceu por volta das 16h25, depois que policiais do GAT e da P/2 da Ala A perceberam alguns indivíduos reunidos em uma esquina apontada no registro como local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Após a abordagem, os agentes fizeram buscas nas imediações e localizaram outras quantidades de entorpecentes em pontos próximos. Ao todo, foram apreendidas 1.120 pedras de crack, com peso de 672 gramas; 340 buchas de maconha, totalizando 1,598 quilo; e 56 frascos de loló, com volume de 1.120 mililitros. Um celular e os R$ 75 em espécie também foram apreendidos.

De acordo com o relato registrado pelos policiais, a adolescente informou, durante conversa informal, que seria oriunda de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e teria ido para a Região dos Lagos acompanhada de uma amiga. Ela afirmou estar no local havia aproximadamente um mês e que, nesse período, estaria atuando no tráfico de drogas.

Todo o material foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde foi realizado o procedimento referente à ocorrência.

A adolescente foi autuada, em tese, por atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que tratam, respectivamente, do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Ela permaneceu apreendida à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da adolescente para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.