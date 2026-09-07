Drogas apreendidas durante a abordagem Foto: Reprodução
Adolescente é apreendida com drogas durante patrulhamento em Cabo Frio
Policiais encontraram crack, maconha e frascos de loló em pontos próximos à Rua Santa Helena, no Braga
Adolescente é apreendida com drogas durante patrulhamento em Cabo Frio
Policiais encontraram crack, maconha e frascos de loló em pontos próximos à Rua Santa Helena, no Braga
Moto elétrica é levada após test drive, mas caso tem novo desfecho
Família do rapaz, que estava em surto, devolveu o veículo
Adolescente que morreu afogado em Cabo Frio realizava sonho de conhecer o mar
Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, estava na Praia do Forte com um amigo; os dois foram atingidos pela correnteza, mas o colega conseguiu sobreviver
21ª Parada do Orgulho LGBTI+ terá show de Maria Gadú em Cabo Frio
Evento será realizado na Praia do Forte, com programação a partir das 15h
Dani Martins reúne mais de 1.200 pessoas em Cabo Frio
Encontro aconteceu no Jardim Esperança, nesta sexta (4). Miguel Alencar e Alexandre Martins participaram do evento
Desfile de Moda e música marcam abertura do show de Maria Gadú em Cabo Frio
A apresentação será realizada pela Escola de Divines, com uma coleção criada exclusivamente para o evento pelo estilista Almir França, coordenador do projeto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.