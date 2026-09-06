Momento em que a moto é furtada - Foto: Reprodução

Momento em que a moto é furtada Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2026 14:59

Cabo Frio - O que começou como uma ocorrência envolvendo o desaparecimento de uma moto elétrica após um test drive ganhou um novo capítulo neste sábado (5), em - O que começou como uma ocorrência envolvendo o desaparecimento de uma moto elétrica após um test drive ganhou um novo capítulo neste sábado (5), em Cabo Frio . O veículo, que havia sido levado da loja na noite de sexta-feira (4), já foi recuperado, e a família do homem envolvido informou que ele estaria passando por um episódio de surto.

De acordo com as informações do caso, o homem entrou no estabelecimento demonstrando interesse pela moto e pediu autorização para fazer um test drive. O pedido foi autorizado e ele deixou a loja conduzindo o veículo, mas não retornou dentro do prazo esperado.

Diante da demora, os responsáveis pelo estabelecimento perceberam que a moto havia sido levada e acionaram as autoridades. A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança, e o gerente da loja chegou a pedir o compartilhamento das imagens para tentar localizar o veículo e identificar o homem.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) e chegou a repercutir nas redes sociais. Com a divulgação das imagens, porém, familiares e amigos do homem entraram em contato para explicar que ele estaria passando por uma crise de saúde mental.

Família diz que rapaz está em surto

O irmão do homem afirmou que esta seria a terceira vez, em sete anos, que ele enfrenta um episódio semelhante. Segundo o familiar, a família está fazendo o possível para conseguir atendimento e internação.

“Meu irmão está passando por um surto pela terceira vez dentro de 7 anos. Estamos fazendo de tudo para internar ele. A moto já foi devolvida e já acertamos com o dono que está nos dando total apoio.”

Um amigo também relatou preocupação com o estado do rapaz e disse que a família estaria desesperada diante da situação.

Segundo ele, o homem estaria em crise e familiares e amigos estariam tentando encontrar uma forma de conseguir atendimento adequado. A moto, conforme confirmado, já havia sido entregue.

O gerente da loja confirmou ao Jornal O DIA que a moto foi recuperada e afirmou que, posteriormente, a família informou à empresa sobre a condição do rapaz.

“Já conseguimos recuperar o veículo e foi constatado pela família que o rapaz sofre de transtornos mentais. A família está desesperada com o nível que chegou as divulgações, com medo de fazerem alguma maldade com o mesmo.”