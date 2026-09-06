Momento em que a moto é furtada Foto: Reprodução
Moto elétrica é levada após test drive, mas caso tem novo desfecho
Família do rapaz, que estava em surto, devolveu o veículo
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Família do rapaz, que estava em surto, devolveu o veículo
Adolescente que morreu afogado em Cabo Frio realizava sonho de conhecer o mar
Kerlon Leandro de Oliveira, de 17 anos, estava na Praia do Forte com um amigo; os dois foram atingidos pela correnteza, mas o colega conseguiu sobreviver
21ª Parada do Orgulho LGBTI+ terá show de Maria Gadú em Cabo Frio
Evento será realizado na Praia do Forte, com programação a partir das 15h
Dani Martins reúne mais de 1.200 pessoas em Cabo Frio
Encontro aconteceu no Jardim Esperança, nesta sexta (4). Miguel Alencar e Alexandre Martins participaram do evento
Desfile de Moda e música marcam abertura do show de Maria Gadú em Cabo Frio
A apresentação será realizada pela Escola de Divines, com uma coleção criada exclusivamente para o evento pelo estilista Almir França, coordenador do projeto
Tarde de lazer termina com jovem de 17 anos morto em Cabo Frio
Kerlon, conhecido como Fuleco, era de Contagem (MG). Ele foi retirado da água desacordado e levado de ambulância para uma unidade de saúde, mas não resistiu
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