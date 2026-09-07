Maria Gadú, CantoraFoto: RC24h
Com o tema “Nossa Voz, Nossa Escuta”, a programação contou com apresentações de drag queens, DJs e artistas. Monayra Manon comandou a apresentação, com participação das drags Naomi Shiine, Kim Blem, Mikaelly e Mary Miller. Também participaram da festa os DJs Dieesel DJ, Melkan, Sabrina Sá, Nanda Machado e Braune.
O principal show da noite ficou por conta de Maria Gadú, que apresentou seus sucessos ao público. A cantora destacou a importância de participar do evento, que chegou à 21ª edição.
“Fico muito feliz de estar aqui em Cabo Frio. Não é a primeira vez que venho à cidade, já vim outras vezes a passeio, mas acho que é a primeira vez que venho cantar. E não podia ser melhor a situação, festejando essa Parada, que já são 21 anos”, afirmou Maria Gadú.
Segundo a cantora, a presença no evento também representa uma forma de contribuir por meio da arte e da palavra.
“Acho que a gente está junto nesses momentos, oferecendo o que a gente tem para dar, que é a arte, a palavra, a presença. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito honrada”, completou.
Uma das organizadoras do evento, Renata Cristiane, destacou a importância de trazer grandes nomes da música brasileira para a programação. Segundo ela, a Parada já recebeu Ana Carolina no ano passado e, neste ano, Maria Gadú, duas artistas consideradas referências da música popular brasileira. Renata também lembrou sua própria trajetória no movimento e afirmou que participa da Parada desde a primeira edição.
Renata ressaltou ainda que a mobilização não se resume à realização de um evento festivo. Segundo ela, o movimento pretende continuar cobrando direitos, ampliando o diálogo com políticos e denunciando casos de homofobia à imprensa e às autoridades competentes. A organizadora também defendeu o reconhecimento da produção artística e da contribuição da população LGBTI+ para a sociedade e para a cultura brasileira.
Barbara Barrozo, a superintendente LGBTI+, também falou sobre a realização da Parada e agradeceu a presença do público. Ela destacou que o evento não seria possível sem a participação da população e afirmou que a construção da programação é resultado da atuação do movimento social, e não de uma iniciativa individual ou exclusivamente do poder público. Barbara citou a participação de grupos como Lesbilagos, Cabo Free, Mães em Transição e Transcender, além da população de Cabo Frio.
A organizadora também agradeceu o apoio da Superintendência LGBTI+ e do prefeito Dr. Serginho para a estrutura do evento, a contratação da cantora e a aprovação dos projetos relacionados à programação. Para Barbara, a permanência do público mesmo diante da chuva demonstrou a força da mobilização e a importância de ocupar espaços públicos com respeito, diversidade e liberdade.
O secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destacou a trajetória de pessoas que participaram da construção do movimento em Cabo Frio. Ele citou Claudio Lemos e Renata Cristiane como nomes que ajudaram a chegar à 21ª edição da Parada e afirmou que o evento não se resume à música e à celebração. Segundo o secretário, também existem campanhas e ações consideradas importantes para o movimento, e a atual gestão pretende manter o respeito e o apoio à população LGBTI+.
Entre os participantes estava Mário Santos, morador de Tamoios e fã de Maria Gadú. Ele contou que não deixaria de comparecer ao evento por causa da chuva e destacou a oportunidade de acompanhar a cantora de perto. A programação reuniu moradores e turistas durante a tarde e a noite na Praia do Forte.
A organização da edição de 2026 ficou a cargo de Carnagay, Mães da Transição, Cabo Free, Lesbilagos e Transcender, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência LGBTI+ e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O evento também contou com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Centro de Cidadania LGBTI+ da Baixada Litorânea.
A estrutura de segurança e organização contou com equipes da Guarda Civil Municipal, grupos de apoio operacional, fiscalização e outros setores envolvidos na realização do evento. O acompanhamento das ações foi feito pelo sistema central de monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.