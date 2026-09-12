Estrada do Guriri (RJ-102) em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Estrada do Guriri (RJ-102) em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2026 13:46

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) iniciou neste sábado (12) os reparos no pavimento da RJ-102, a Estrada do Guriri, em Cabo Frio. Os trabalhos começaram na altura do trevo do Instituto Federal Fluminense (IFF) e serão ampliados para outros trechos da rodovia.

Após as chuvas registradas em toda a Região dos Lagos nesta semana, uma equipe técnica do DER-RJ percorreu a estrada para atualizar o levantamento das condições do pavimento e identificar os pontos mais críticos. Segundo o órgão, esses locais estão sendo priorizados nas intervenções. O DER-RJ também informou que retomou os serviços de conservação e que outras rodovias estaduais da região estão incluídas na programação, entre elas a RJ-106.