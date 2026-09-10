Cerca de mil pedras de crack que estavam enterradas em uma casa abandonada na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, no Braga, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Cerca de mil pedras de crack que estavam enterradas em uma casa abandonada na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, no Braga, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 17:15 | Atualizado 10/09/2026 17:16

Equipes do GAT ALA C apreenderam cerca de mil pedras de crack que estavam enterradas em uma casa abandonada na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, no Braga, em Cabo Frio , na noite desta terça-feira (8). A ação ocorreu após os policiais receberem informações de que pessoas ligadas ao tráfico estariam armazenando entorpecentes no local.

De acordo com a ocorrência, as equipes foram até o endereço e realizaram buscas no imóvel. Durante a operação, encontraram o material enterrado.

Ao todo, foram apreendidas mil pedras de crack, avaliadas em R$ 10 cada, totalizando 500 gramas da droga.

Após a localização, os policiais encaminharam o material para a 126ª DP, onde a ocorrência foi apresentada e a droga ficou apreendida.

Prisão na Praia do Siqueira

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Outra ocorrência foi registrada durante a manhã desta terça-feira (8), na Rua Irmã Josefina da Veiga, na Praia do Siqueira. Dois jovens foram abordados por policiais durante uma ação de busca na região.

Com eles, foram encontradas 24 cápsulas de cocaína, com peso total de 53 gramas, além de dois celulares e R$ 20 em dinheiro.

Os envolvidos foram identificados pelas iniciais A. F. D. S., de 20 anos, e M. D. N. R., de 18 anos. A ocorrência informa que os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e também houve registro relacionado à associação para o tráfico.

O caso foi encaminhado para a 126ª DP, em Cabo Frio, onde foi registrado.