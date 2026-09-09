Automóvel foi encaminhado para a 126ª DP, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Automóvel foi encaminhado para a 126ª DP, em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 17:56

Cabo Frio - Um Hyundai Creta prata, registrado como produto de roubo, foi localizado na manhã desta terça-feira (8), na Rua Santa Alice, no bairro Jardim Esperança, em - Um Hyundai Creta prata, registrado como produto de roubo, foi localizado na manhã desta terça-feira (8), na Rua Santa Alice, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio . O veículo foi encontrado parado após policiais do Patamo receberem informações de que o automóvel estaria circulando pela região.

A equipe iniciou patrulhamento para localizar o carro e conseguiu encontrá-lo no endereço indicado. Segundo a ocorrência, o veículo tinha registro de roubo vinculado ao RO 0772/2026, da 25ª DP.

Após a localização, o automóvel foi encaminhado para a 126ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.