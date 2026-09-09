Homem de 50 anos, identificado como Jean Robson dos Santos Oliveira, foi preso pela Polícia Civil Foto: Reprodução
Homem acusado de estupro de vulnerável em Macaé é preso em Cabo Frio
Jean Robson dos Santos Oliveira, de 50 anos, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Macaé e foi localizado pela DC-Polinter
Furto de fios deixa centro espírita sem energia em Cabo Frio
Crime aconteceu durante a madrugada do feriado de 7 de Setembro; Polícia Civil esteve no local para coletar imagens que podem ajudar na identificação do suspeito
Carro roubado é localizado no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Hyundai Creta foi localizado por policiais do Patamo na manhã desta terça-feira (8) e levado para a 126ª DP
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Furtos de cabos de energia são registrados em dois imóveis no Centro
Ações ocorreram em noites diferentes na Avenida Teixeira e Souza e deixaram estabelecimentos com prejuízos e necessidade de reposição da fiação
Marquise desaba durante intervenção em imóvel no Centro de Cabo Frio
Destroços atingiram a calçada e interromperam parcialmente a circulação; Defesa Civil e Bombeiros avaliaram o local
Câmeras flagram furto de bananas em hortifruti de Cabo Frio
Mercadoria tinha sido deixada por fornecedores durante a madrugada para ser recolhida pelo comércio
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