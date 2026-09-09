Homem de 50 anos, identificado como Jean Robson dos Santos Oliveira, foi preso pela Polícia Civil - Foto: Reprodução

Homem de 50 anos, identificado como Jean Robson dos Santos Oliveira, foi preso pela Polícia Civil Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 17:11 | Atualizado 09/09/2026 17:13

Cabo Frio - Um homem de 50 anos, identificado como Jean Robson dos Santos Oliveira, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (8), em Cabo Frio. Ele era procurado por um caso de estupro de vulnerável - Um homem de 50 anos, identificado como Jean Robson dos Santos Oliveira, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (8), em Cabo Frio. Ele era procurado por um caso de estupro de vulnerável investigado pela Justiça de Macaé e foi localizado por agentes da DC-Polinter.

Contra Jean havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Macaé. Segundo a investigação, ele é acusado de estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo como vítima uma menina que seria filha de sua cunhada.

A prisão ocorreu por volta das 13h, após o trabalho de localização realizado pelos policiais. A ordem judicial foi cumprida em Cabo Frio, fora da comarca onde tramita o processo.

O caso envolve uma vítima em condição de vulnerabilidade e integrante do círculo familiar do investigado. Após os procedimentos legais, Jean Robson permaneceu à disposição da Justiça.

A investigação segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.