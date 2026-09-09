Momento em que o furto é registrado por câmeras - Foto: Reprodução

Momento em que o furto é registrado por câmeras Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 18:02

Cabo Frio - Um centro espírita localizado em - Um centro espírita localizado em Cabo Frio ficou sem energia elétrica após o furto de fios ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. O caso aconteceu por volta das 2h19, em frente a uma loja localizada na região.

Segundo informações relatadas sobre o caso, um homem teria passado pelo local no mesmo horário do domingo (6), um dia antes do furto. A movimentação teria sido registrada como uma possível sondagem da área.

Ainda de acordo com o relato, o suspeito aparentava conhecer o local e teria deixado o centro espírita pela porta da frente após cometer o furto. O espaço atingido é o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. A retirada dos fios provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel.

A Polícia Civil esteve no local para realizar a coleta de imagens de câmeras de segurança que possam contribuir para a identificação e localização do responsável pelo furto. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.