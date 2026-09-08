Cabos furtados em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Cabos furtados em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 08/09/2026 17:58

Cabo Frio - Dois casos de furto de cabos de energia foram registrados nos últimos dias na Avenida Teixeira e Souza, na região central de

Na madrugada de segunda-feira (7), criminosos invadiram o espaço do CETJ, localizado no número 448, após pularem o muro. No local, os cabos da parte interna do imóvel foram cortados e levados. - Dois casos de furto de cabos de energia foram registrados nos últimos dias na Avenida Teixeira e Souza, na região central de Cabo Frio. Na madrugada de segunda-feira (7), criminosos invadiram o espaço do CETJ, localizado no número 448, após pularem o muro. No local, os cabos da parte interna do imóvel foram cortados e levados.

Já na madrugada desta terça-feira (8), uma barbearia situada em frente ao CETJ também foi alvo de furto. Os criminosos cortaram e levaram os cabos de energia instalados na parte interna do estabelecimento, em uma ação semelhante à registrada anteriormente.

A Polícia Civil esteve nos dois locais para verificar as ocorrências. Os casos foram registrados por meio de Registro de Ocorrência (RO) e serão investigados.

Como os cabos furtados estavam na parte interna dos imóveis, o reparo não é de responsabilidade da Enel. Dessa forma, os estabelecimentos terão que arcar com os custos para reposição da fiação.

Os casos chamaram a atenção de comerciantes da região, que pedem atenção das autoridades e reforço no policiamento e na segurança no Centro de Cabo Frio.