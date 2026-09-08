Destroços ficaram na calçada e área foi isolada - RCFM

Destroços ficaram na calçada e área foi isoladaRCFM

Publicado 08/09/2026 15:24

Cabo Frio - Uma marquise de um estabelecimento comercial desabou nesta terça-feira (8), na Avenida Teixeira e Souza, número 174, no Centro de - Uma marquise de um estabelecimento comercial desabou nesta terça-feira (8), na Avenida Teixeira e Souza, número 174, no Centro de Cabo Frio . O incidente assustou pedestres e comerciantes, espalhou destroços pela calçada e interrompeu parcialmente a circulação na via. Não houve registro de vítimas ou feridos.

O Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil foram acionados para isolar a área e avaliar as condições estruturais do imóvel e de prédios vizinhos. Técnicos permaneceram mobilizados para realizar vistorias e verificar a segurança do local.

Segundo o secretário de Defesa Civil de Cabo Frio, Márcus Dothavio, informações repassadas pelos responsáveis pelo estabelecimento indicam que o desabamento ocorreu durante uma intervenção de reforma.

“A equipe está no local pegando as informações e, segundo o relato dos responsáveis do estabelecimento, não foi um desabamento ocasionado pelas chuvas ou ventos dessa natureza. Eles estavam fazendo uma intervenção de reforma e ocasionou esse desabamento”, informou o secretário.

Durante o incidente, a estrutura que funcionava como uma espécie de marquise na frente da loja caiu, deixando materiais sobre a calçada. A situação mobilizou as equipes de emergência para evitar novos riscos a quem circulava pela região.

O caso também chama atenção para a necessidade de fiscalização e manutenção preventiva de fachadas antigas no município, diante dos riscos relacionados à conservação dessas estruturas.