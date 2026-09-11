Motocicleta Honda CB Twister 250 brancaFoto: Reprodução
Homem com mandado é preso com moto de chassi raspado em Cabo Frio
Suspeito de 20 anos possui 11 anotações criminais, segundo registro policial, e fugiu durante abordagem no Morubá
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Crime aconteceu durante a madrugada do feriado de 7 de Setembro; Polícia Civil esteve no local para coletar imagens que podem ajudar na identificação do suspeito
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