Motocicleta Honda CB Twister 250 branca - Foto: Reprodução

Motocicleta Honda CB Twister 250 brancaFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2026 17:38

Um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais G.A.D.C., foi preso nesta quinta-feira (10), na Rua Omar Fontoura, no Braga, em Cabo Frio , após fugir de uma abordagem policial. Ele estava em uma motocicleta Honda CB Twister 250 branca, que acabou apreendida sem placa de identificação e com o chassi completamente ilegível, aparentemente raspado.

Segundo o registro policial, o suspeito possui 11 anotações criminais anteriores por diferentes artigos do Código Penal e da Lei de Drogas. Entre os registros estão os artigos 311, 129, 163 e 250 do Código Penal, além dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A ocorrência começou durante um patrulhamento da equipe do RP do Setor A, da 1ª Companhia, pela região do Morubá. Os policiais visualizaram várias pessoas e, ao perceber a aproximação da equipe, um homem que estava na motocicleta fugiu. Durante a tentativa de abordagem, ele abandonou o veículo, pulou uma cerca e entrou em um terreno baldio.

Com apoio do GAT e de uma equipe do APREV São Cristóvão, os policiais fizeram um cerco na área indicada por moradores e conseguiram localizar o suspeito. Durante a ação, um celular Xiaomi de cor cinza foi encontrado escondido sob pedaços de madeira.

O homem foi levado para a 126ª DP, onde a motocicleta ficou apreendida. Na unidade, os policiais verificaram que o veículo estava sem placa. A consulta pelo número do motor também apontou que o chassi estava completamente ilegível, aparentemente por ter sido raspado.

Após análise da autoridade policial, foi determinada a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na sequência, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, na 127ª DP, em Búzios. No local, os policiais constataram a existência de um mandado de recaptura em aberto. O registro foi feito sob o número 126-10269, e ele permaneceu preso. Segundo a ocorrência, o mandado estava relacionado à fuga do sistema prisional.

O celular apreendido permaneceu na 127ª DP para investigação.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do preso para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.