Motocicleta Honda CB Twister 250 brancaFoto: Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais G.A.D.C., foi preso nesta quinta-feira (10), na Rua Omar Fontoura, no Braga, em Cabo Frio, após fugir de uma abordagem policial. Ele estava em uma motocicleta Honda CB Twister 250 branca, que acabou apreendida sem placa de identificação e com o chassi completamente ilegível, aparentemente raspado.
Segundo o registro policial, o suspeito possui 11 anotações criminais anteriores por diferentes artigos do Código Penal e da Lei de Drogas. Entre os registros estão os artigos 311, 129, 163 e 250 do Código Penal, além dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
A ocorrência começou durante um patrulhamento da equipe do RP do Setor A, da 1ª Companhia, pela região do Morubá. Os policiais visualizaram várias pessoas e, ao perceber a aproximação da equipe, um homem que estava na motocicleta fugiu. Durante a tentativa de abordagem, ele abandonou o veículo, pulou uma cerca e entrou em um terreno baldio.
Com apoio do GAT e de uma equipe do APREV São Cristóvão, os policiais fizeram um cerco na área indicada por moradores e conseguiram localizar o suspeito. Durante a ação, um celular Xiaomi de cor cinza foi encontrado escondido sob pedaços de madeira.
O homem foi levado para a 126ª DP, onde a motocicleta ficou apreendida. Na unidade, os policiais verificaram que o veículo estava sem placa. A consulta pelo número do motor também apontou que o chassi estava completamente ilegível, aparentemente por ter sido raspado.
Após análise da autoridade policial, foi determinada a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Na sequência, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, na 127ª DP, em Búzios. No local, os policiais constataram a existência de um mandado de recaptura em aberto. O registro foi feito sob o número 126-10269, e ele permaneceu preso. Segundo a ocorrência, o mandado estava relacionado à fuga do sistema prisional.
O celular apreendido permaneceu na 127ª DP para investigação.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa do preso para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.