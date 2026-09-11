Chamas foram controladas por servidores do INEA - Reprodução

Chamas foram controladas por servidores do INEAReprodução

Publicado 11/09/2026 15:16

Um restaurante pegou fogo por volta das 12h30 desta sexta-feira (11), na Avenida Júlia Kubitscheck, no Centro de Cabo Frio . O estabelecimento fica ao lado da Unimed e próximo ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea). De acordo com informações apuradas, não houve feridos

Ainda conforme informações, o incêndio teria sido provocado pelo escape de gás. O único prejuízo foi do buffet do restaurante, que foi atingido, mas não houve danos estruturais no imóvel.

Uma cozinheira que estava dentro do restaurante precisou ser retirada pela área dos fundos do estabelecimento. Também houve preocupação com a presença de um botijão de gás no interior do restaurante enquanto o incêndio se espalhava.



Uma equipe do Inea que estava nas proximidades prestou os primeiros socorros durante a ocorrência.



A situação foi controlada sem registro de vítimas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local.



