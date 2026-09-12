Flávio Bolsonaro, Dr. Serginho e Dra. GabrielaFoto: Reprodução
Também estiveram no evento o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), a candidata a deputada estadual Dra. Gabriela Azevedo (PL), o candidato ao Senado Carlos Jordy (PL), o senador Carlos Portinho (PL), além dos candidatos Anderson Moraes (PL) e Subtenente Bernardo (PSD) e do vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL).
Durante a programação, Dr. Serginho declarou apoio a Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas e falou sobre a presença do candidato à Presidência em Cabo Frio.
“Flávio Bolsonaro entende a importância da Região dos Lagos e de Cabo Frio. É importante”, afirmou.
O prefeito também disse: “Se a gente quer mudança para o nosso estado, se a gente quer mudança para a nossa região, essa mudança tem nome, é o meu candidato Flávio Bolsonaro. Quem está com Serginho, está com Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.”
Dra. Gabriela Azevedo discursou no palco e comentou a participação no encontro.
“Para restaurar a história desse país. E esses nomes começam com Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas. É uma honra dividir esse palco com Flávio Bolsonaro”, declarou.
Os políticos comentaram o encontro, a participação das lideranças e a articulação para as eleições de 2026.
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