Flávio Bolsonaro, Dr. Serginho e Dra. GabrielaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma multidão participou do encontro político realizado neste sábado (12), na Praça do Guta, na Praia do Forte, em Cabo Frio. A mobilização contou com a presença do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e do candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL).

Também estiveram no evento o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), a candidata a deputada estadual Dra. Gabriela Azevedo (PL), o candidato ao Senado Carlos Jordy (PL), o senador Carlos Portinho (PL), além dos candidatos Anderson Moraes (PL) e Subtenente Bernardo (PSD) e do vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL).

Durante a programação, Dr. Serginho declarou apoio a Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas e falou sobre a presença do candidato à Presidência em Cabo Frio.

“Flávio Bolsonaro entende a importância da Região dos Lagos e de Cabo Frio. É importante”, afirmou.

O prefeito também disse: “Se a gente quer mudança para o nosso estado, se a gente quer mudança para a nossa região, essa mudança tem nome, é o meu candidato Flávio Bolsonaro. Quem está com Serginho, está com Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.”

Dra. Gabriela Azevedo discursou no palco e comentou a participação no encontro.

“Para restaurar a história desse país. E esses nomes começam com Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas. É uma honra dividir esse palco com Flávio Bolsonaro”, declarou.

Os políticos comentaram o encontro, a participação das lideranças e a articulação para as eleições de 2026.
O encontro aconteceu na Praça do Guta, na Praia do Forte, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução
O encontro aconteceu na Praça do Guta, na Praia do Forte, em Cabo Frio.Foto: Reprodução
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Flávio Bolsonaro, Dr. Serginho e Dra. Gabriela
O encontro aconteceu na Praça do Guta, na Praia do Forte, em Cabo Frio.