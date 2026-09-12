O evento é promovido pelo Sistema de Kickboxing e Karatê do Estado do Rio de Janeiro (SKERJ). - Foto: Reprodução

O evento é promovido pelo Sistema de Kickboxing e Karatê do Estado do Rio de Janeiro (SKERJ).Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2026 13:26

Cabo Frio recebe, neste domingo (13), a I Copa Cabo Frio de Karatê. A competição será realizada das 9h às 18h, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto , e reunirá atletas e praticantes da modalidade.

O evento é promovido pelo Sistema de Kickboxing e Karatê do Estado do Rio de Janeiro (SKERJ), com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, e integra a programação esportiva do município.

A realização da Copa tem como proposta incentivar a prática do karatê, estimular a participação de atletas em competições e ampliar a realização de eventos esportivos na cidade.

A programação também prevê atividades relacionadas às artes marciais, com foco em disciplina, formação esportiva e integração entre os participantes.

O evento será aberto ao público e terá atividades durante todo o dia no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, localizado na Avenida Henrique Terra, entre os bairros Portinho e Itajuru.

