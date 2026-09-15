Câmeras de segurança registraram um homem dentro do estabelecimentoRegião dos Lagos Notícias

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Renata Cristiane
Uma padaria localizada na Rua do DPO, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, foi alvo de um furto na manhã desta segunda-feira (14). Câmeras de segurança registraram a movimentação de um homem dentro do estabelecimento, e as imagens foram divulgadas com o objetivo de ajudar na identificação e localização do envolvido.
Nas imagens, é possível ver o indivíduo usando óculos escuros e touca enquanto circula pelo interior da padaria. Ele observa as prateleiras do estabelecimento e, em determinado momento, pega um item antes de deixar o local. O registro está sendo utilizado para tentar esclarecer a dinâmica do furto e identificar o responsável.
Até o momento, não há informação de que o homem tenha anunciado um assalto ou utilizado uma arma durante a ação. Pelas imagens divulgadas, o caso é tratado como furto.
A ocorrência chama atenção em meio às reclamações de moradores e comerciantes de Tamoios sobre a segurança na região. Nos últimos dias, outro estabelecimento comercial do distrito foi alvo de crime.
No domingo (13), uma loja de bijuterias localizada na Avenida Independência, em Unamar, foi assaltada por volta das 12h20. Segundo a proprietária, o suspeito entrou no estabelecimento usando casaco preto e capuz, anunciou o assalto e teria afirmado que estava armado. A comerciante entregou aproximadamente R$ 300 que estavam no caixa.
O caso da loja também foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram a entrada do suspeito, a abordagem à proprietária e a fuga de bicicleta em direção a Casimiro de Abreu. A Polícia Militar informou que não foi acionada no momento do crime, mas que o policiamento na região foi reforçado.
A ocorrência da padaria, assim como o assalto registrado no dia anterior, aumenta a preocupação entre moradores e comerciantes de Tamoios, que vêm relatando insegurança diante de registros de furtos e assaltos no distrito. As imagens dos estabelecimentos têm sido importantes para auxiliar na identificação dos envolvidos.
Quem tiver informações que possam contribuir com a identificação ou localização do homem que aparece nas imagens da padaria deve procurar as autoridades. A orientação é não tentar abordar ou confrontar o suspeito por conta própria.
A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.