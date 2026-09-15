Câmeras de segurança registraram um homem dentro do estabelecimentoRegião dos Lagos Notícias
Homem é flagrado furtando padaria em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Câmeras registraram a ação na manhã desta segunda-feira (14), na Rua do DPO; sequência de ocorrências preocupa moradores e comerciantes do distrito
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Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Cabo Frio
Motoboy teria sofrido fratura na perna, enquanto passageira teve escoriações; moradores cobram medidas para aumentar a segurança no cruzamento
Cavalgada Rouba a Cena agita Manoel Corrêa em Cabo Frio
Evento reuniu moradores, cavaleiros e famílias da Região dos Lagos, com programação marcada por tradição, confraternização e oportunidades para comerciantes
Homem armado assalta loja em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio
Suspeito levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu de bicicleta; Polícia Civil investiga o caso
Furto em obra termina em briga e leva dois à delegacia em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado com materiais separados para transporte e acabou entrando em confronto com o homem que o acusou
DER-RJ inicia reparos no pavimento da Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Intervenções começaram neste sábado (12) e serão ampliadas para outros trechos da rodovia
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