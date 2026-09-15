Câmeras de segurança registraram um homem dentro do estabelecimento - Região dos Lagos Notícias

Câmeras de segurança registraram um homem dentro do estabelecimentoRegião dos Lagos Notícias

Publicado 15/09/2026 15:04

Uma padaria localizada na Rua do DPO, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio , foi alvo de um furto na manhã desta segunda-feira (14). Câmeras de segurança registraram a movimentação de um homem dentro do estabelecimento, e as imagens foram divulgadas com o objetivo de ajudar na identificação e localização do envolvido.

Nas imagens, é possível ver o indivíduo usando óculos escuros e touca enquanto circula pelo interior da padaria. Ele observa as prateleiras do estabelecimento e, em determinado momento, pega um item antes de deixar o local. O registro está sendo utilizado para tentar esclarecer a dinâmica do furto e identificar o responsável.

Até o momento, não há informação de que o homem tenha anunciado um assalto ou utilizado uma arma durante a ação. Pelas imagens divulgadas, o caso é tratado como furto.

A ocorrência chama atenção em meio às reclamações de moradores e comerciantes de Tamoios sobre a segurança na região. Nos últimos dias, outro estabelecimento comercial do distrito foi alvo de crime.

O caso da loja também foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram a entrada do suspeito, a abordagem à proprietária e a fuga de bicicleta em direção a Casimiro de Abreu. A Polícia Militar informou que não foi acionada no momento do crime, mas que o policiamento na região foi reforçado.

A ocorrência da padaria, assim como o assalto registrado no dia anterior, aumenta a preocupação entre moradores e comerciantes de Tamoios, que vêm relatando insegurança diante de registros de furtos e assaltos no distrito. As imagens dos estabelecimentos têm sido importantes para auxiliar na identificação dos envolvidos.

Quem tiver informações que possam contribuir com a identificação ou localização do homem que aparece nas imagens da padaria deve procurar as autoridades. A orientação é não tentar abordar ou confrontar o suspeito por conta própria.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.