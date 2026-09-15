Homem foi identificado como Claudemir Muqui SimãoPolícia Militar
Foragido tenta se passar pelo irmão, mas acaba preso em Cabo Frio
Homem estava evadido do sistema prisional desde 2022 e foi identificado por tecnologia da PMERJ na localidade da Estradinha
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Homem estava evadido do sistema prisional desde 2022 e foi identificado por tecnologia da PMERJ na localidade da Estradinha
Procon mantém interdição parcial de clínica em Cabo Frio após Endolaser
Fiscalização identificou a realização sem comprovação de habilitação profissional; estabelecimento terá de apresentar documentação para retomar a atividade
Homem é flagrado furtando padaria em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Câmeras registraram a ação na manhã desta segunda-feira (14), na Rua do DPO; sequência de ocorrências preocupa moradores e comerciantes do distrito
Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Cabo Frio
Motoboy teria sofrido fratura na perna, enquanto passageira teve escoriações; moradores cobram medidas para aumentar a segurança no cruzamento
Cavalgada Rouba a Cena agita Manoel Corrêa em Cabo Frio
Evento reuniu moradores, cavaleiros e famílias da Região dos Lagos, com programação marcada por tradição, confraternização e oportunidades para comerciantes
Homem armado assalta loja em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio
Suspeito levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu de bicicleta; Polícia Civil investiga o caso
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