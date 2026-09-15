3.500 pedras de crack, totalizando 2,450 quilos, e 1.432Foto: Reproduição
Polícia apreende 3,5 mil pedras de crack e maconha em Cabo Frio
Drogas foram encontradas em uma casa abandonada no Buraco do Boi, apontada como possível ponto de armazenamento de entorpecentes
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Foragido tenta se passar pelo irmão, mas acaba preso em Cabo Frio
Homem estava evadido do sistema prisional desde 2022 e foi identificado por tecnologia da PMERJ na localidade da Estradinha
Procon mantém interdição parcial de clínica em Cabo Frio após Endolaser
Fiscalização identificou a realização sem comprovação de habilitação profissional; estabelecimento terá de apresentar documentação para retomar a atividade
Homem é flagrado furtando padaria em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Câmeras registraram a ação na manhã desta segunda-feira (14), na Rua do DPO; sequência de ocorrências preocupa moradores e comerciantes do distrito
Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Cabo Frio
Motoboy teria sofrido fratura na perna, enquanto passageira teve escoriações; moradores cobram medidas para aumentar a segurança no cruzamento
Cavalgada Rouba a Cena agita Manoel Corrêa em Cabo Frio
Evento reuniu moradores, cavaleiros e famílias da Região dos Lagos, com programação marcada por tradição, confraternização e oportunidades para comerciantes
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