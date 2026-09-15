3.500 pedras de crack, totalizando 2,450 quilos, e 1.432 - Foto: Reproduição

3.500 pedras de crack, totalizando 2,450 quilos, e 1.432Foto: Reproduição

Publicado 15/09/2026 15:38

A Polícia Militar apreendeu 3.500 pedras de crack, totalizando 2,450 quilos, e 1.432 buchas de maconha, com peso de 4,152 quilos, em uma casa abandonada na Rua Tamoios, na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio , nesta segunda-feira (14). Segundo a ocorrência, o imóvel estaria sendo utilizado pelo tráfico como ponto de armazenamento de drogas.

A ação ocorreu após uma troca de informações entre equipes do GAT e do Serviço Reservado. Com os dados sobre o imóvel, equipes foram até o endereço indicado e fizeram buscas na casa.

De acordo com o registro, não havia nenhuma pessoa dentro do imóvel nem nas imediações imediatas quando os policiais chegaram. Durante a vistoria, foram localizados os entorpecentes, além de dois rádios transmissores, duas bases de rádios transmissores e duas câmeras de monitoramento do tráfico.

Todo o material encontrado foi recolhido e apresentado na 126ª DP, em Cabo Frio, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.