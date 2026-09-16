126ªDP - Reprodução

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Publicado 16/09/2026 16:09

Um homem identificado pelas iniciais I. F. T., de 26 anos, foi preso nesta terça-feira (15), por volta das 11h, na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Peró, em Cabo Frio , durante o cumprimento de um mandado de recaptura. Segundo o registro policial, ele informou aos agentes que estava evadido do sistema prisional e a consulta confirmou a existência da ordem judicial.

De acordo com a ocorrência, policiais realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram o homem. Durante a consulta, foi localizado o Mandado de Recaptura cujo motivo consta como “Evadido do Sistema Prisional”.

O registro também aponta que o homem possui anotações relacionadas a homicídio qualificado, previsto no artigo 121 do Código Penal, e tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após a confirmação do mandado, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis e permaneceu preso.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.