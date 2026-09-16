126ªDPReprodução
Foragido do sistema prisional é preso no Jardim Peró, em Cabo Frio
Homem informou aos policiais que estava evadido; consulta confirmou mandado de recaptura expedido pela Justiça
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Operação Cabo Frio em Ordem inicia nova fiscalização no Guarani
Ao todo, foram emitidas 19 notificações durante a ação realizada nesta segunda-feira (14) no bairro
Cabo Frio inicia campanha de vacinação antirrábica neste sábado (19)
Mobilização começa em quatro locais, das 9h às 14h, e será estendida por todo o município
Escola Móvel Pet inicia atendimentos gratuitos em Cabo Frio
Projeto do Senac RJ oferece banho e tosa higiênica, além de workshops sobre saúde animal e adestramento na Praça de São Cristóvão; serviço segue até quinta (17)
Polícia apreende 3,5 mil pedras de crack e maconha em Cabo Frio
Drogas foram encontradas em uma casa abandonada no Buraco do Boi, apontada como possível ponto de armazenamento de entorpecentes
Foragido tenta se passar pelo irmão, mas acaba preso em Cabo Frio
Homem estava evadido do sistema prisional desde 2022 e foi identificado por tecnologia da PMERJ na localidade da Estradinha
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