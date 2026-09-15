Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério"Foto: Reprodução
Horário: das 9h às 14h
ESF Gamboa: Rua Jorge Veiga, nº 900
Jacaré: em frente à Praça do DPO
Feira de Adoção do Canil Municipal: Rua Itajuru, nº 68
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Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério"Foto: Reprodução
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Câmeras registraram a ação na manhã desta segunda-feira (14), na Rua do DPO; sequência de ocorrências preocupa moradores e comerciantes do distrito
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