Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério" - Foto: Reprodução

Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério"Foto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 16:11

Cabo Frio inicia, no próximo sábado (19), a temporada 2026 da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Na primeira etapa, a mobilização será realizada das 9h às 14h em quatro pontos do município: ESF Manoel Corrêa/Jardim Nautillus, ESF Gamboa, Jacaré e na Feira de Adoção do Canil Municipal de Cabo Frio, no Itajuru. A campanha tem como tema “Se liga, bicho. Raiva é caso sério” e seguirá até novembro, com novas datas e locais que ainda serão divulgados.

A orientação é que os tutores levem os animais com segurança aos pontos de vacinação. Gatos devem ser transportados em caixas próprias, enquanto cães agressivos precisam utilizar focinheira. Não devem ser vacinados animais debilitados, com menos de três meses de idade ou fêmeas gestantes. Segundo a Superintendência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, a vacinação é uma medida de proteção tanto para os animais quanto para as pessoas.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 14h

Locais:

ESF Manoel Corrêa: Rua Guiana, nº 89

ESF Gamboa: Rua Jorge Veiga, nº 900

Jacaré: em frente à Praça do DPO

Feira de Adoção do Canil Municipal: Rua Itajuru, nº 68