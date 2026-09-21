O acidente aconteceu por volta das 3h15 - Reprodução

O acidente aconteceu por volta das 3h15Reprodução

Publicado 21/09/2026 16:05

Um motociclista morreu após colidir contra um poste na Avenida América Central, na altura da Praia do Siqueira, em Cabo Frio , na madrugada desta segunda-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 3h15, no sentido Ponte de São Pedro da Aldeia, e mobilizou pessoas que estavam na região e outros motociclistas que passavam pelo local.

Segundo informações preliminares, o motociclista perdeu o controle da moto e acabou atingindo um poste. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e não resistiu. A vítima morreu ainda no local do acidente.

Pessoas que estavam nas proximidades relataram que outros motociclistas pararam para prestar auxílio após a colisão. Os relatos foram compartilhados por pessoas que acompanharam a ocorrência e presenciaram os momentos posteriores ao acidente.

Ainda conforme informações repassadas por testemunhas, a vítima teria passado momentos antes pelo Bar Calibrado, localizado na região. De acordo com esses relatos, aparentemente, o motociclista não estaria consumindo bebida alcoólica. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente até o momento.

Também houve relatos de demora na chegada do socorro ao local. Segundo as pessoas que acompanharam a ocorrência, o atendimento teria sido acionado imediatamente após o acidente e a gravidade da situação teria sido informada. A dinâmica e as circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta ainda não foram esclarecidas.

O acidente aconteceu durante a madrugada, em um trecho da Avenida América Central que liga a região da Praia do Siqueira ao sentido da Ponte de São Pedro da Aldeia. Após a colisão, a movimentação de pessoas e motociclistas chamou a atenção de quem passava pela área.

Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada oficialmente. Também não há informações oficiais sobre a idade da vítima ou outros dados pessoais.

As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. Entre os pontos que permanecem sem confirmação estão a causa da perda de controle da motocicleta, a dinâmica da colisão e as condições da vítima antes do acidente.

A ocorrência terminou com a morte do motociclista no próprio local. Informações oficiais sobre a identidade da vítima e sobre os procedimentos adotados após o acidente ainda não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.