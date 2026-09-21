O acidente aconteceu por volta das 3h15Reprodução
Motociclista morre ao bater contra poste em Cabo Frio
Acidente aconteceu por volta das 3h15, no sentido Ponte de São Pedro da Aldeia; testemunhas relataram demora no atendimento
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Vítima de acidente em Cabo Frio será sepultada sem familiares localizados
Sem a localização de parentes após mais de dez dias no IML, Aline Souza Rocha, natural de Nova Iguaçu, terá o enterro providenciado pelo município
Foragido de Minas Gerais é preso em Unamar, Cabo Frio
Homem de 35 anos tinha mandado de prisão em aberto por roubo, com pena de 8 anos e 3 meses em regime fechado
Secretário de Cultura de Cabo Frio é internado após reação alérgica
Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, realizou exames durante a madrugada e segue sendo monitorado no Hospital Santa Izabel
Carro capota em frente à América Lagos, em Tamoios, Cabo Frio
Motorista teria deixado o local após o acidente; ainda não há confirmação sobre feridos ou causas do acidente
Três gatos são encontrados amarrados e sem comida em Cabo Frio
Animais estavam presos por uma corda curta no Jardim Esperança e duas pessoas foram conduzidas à delegacia
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