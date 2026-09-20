Durante a averiguação, os animais foram encontrados presos e molhados. - Foto: Reprodução

Durante a averiguação, os animais foram encontrados presos e molhados.Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 13:08

Três gatos foram encontrados amarrados por uma corda curta, sem acesso adequado à água e sem alimento, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio . A ocorrência foi averiguada pela superintendente de Proteção Animal, Fenela Assed, após uma denúncia de maus-tratos, com apoio da Polícia Militar Ambiental.

Segundo Fenela, a denúncia informava que os gatos estavam amarrados por uma corda entre si, em uma situação que poderia provocar enforcamento. Ela foi verificar o caso acompanhada por policiais ambientais. Durante a averiguação, os animais foram encontrados presos e molhados.

Conforme a superintendente, os três gatos estavam sem acesso adequado à água e sem alimento. Eles foram recolhidos para as providências necessárias. As pessoas que estavam no local também foram conduzidas à delegacia. Tratava-se de uma mulher e uma adolescente. Segundo a mulher, os gatos pertenciam à adolescente. Como ela era maior de idade, ambas foram conduzidas à unidade policial para as providências cabíveis. “Conduzimos as pessoas. É uma mulher e uma criança, uma adolescente. Segundo ela, os gatos eram do adolescente, mas, como ela é a maior de idade, precisamos conduzir todos para a delegacia”, relatou Fenela.

A superintendente também agradeceu o apoio do 8º Comando de Polícia Ambiental durante a ocorrência e afirmou que, após a condução das envolvidas, o caso ficou sob responsabilidade da Justiça. Fenela afirmou ainda que a denúncia chegou em meio a outras demandas relacionadas ao atendimento e resgate de animais, mas que deixou o plantão na clínica para averiguar a situação.

“Maus-tratos é crime e não será tolerado”, afirmou a superintendente.