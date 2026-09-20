Durante a averiguação, os animais foram encontrados presos e molhados.Foto: Reprodução
Três gatos são encontrados amarrados e sem comida em Cabo Frio
Animais estavam presos por uma corda curta no Jardim Esperança e duas pessoas foram conduzidas à delegacia
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Homem é preso após suspeita de embriagar e abusar de menor em Cabo Frio
Segundo informações, investigação aponta abuso contra um menor em apartamento no bairro Algodoal; caso tramita em segredo de Justiça
Saúde de Cabo Frio prepara plano contra impactos do El Niño
Documento vai definir responsabilidades dos setores da Saúde em situações relacionadas a chuvas intensas e outros eventos
Hortifruti é alvo de furto durante a madrugada em Cabo Frio
Estabelecimento foi arrombado por volta das 4h e teve dinheiro, celular e HD das câmeras de segurança levados
Gaivota ferida é resgatada na Gamboa, em Cabo Frio
A ave estava no Clube Costa Azul, na rua José Rodrigues Póvoas, e acabou encaminhada ao Instituto Albatroz para atendimento especializado
Elemento é preso com pistola israelense e mira laser em Cabo Frio
Operação do GAT apreendeu armamento de alto padrão, 120 frascos de black lança e rádios transmissores em casa no Jardim Esperança após denúncia anônima
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