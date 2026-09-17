O estabelecimento foi arrombado por volta das 4h.Foto: Reprodução
Hortifruti é alvo de furto durante a madrugada em Cabo Frio
Estabelecimento foi arrombado por volta das 4h e teve dinheiro, celular e HD das câmeras de segurança levados
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Gaivota ferida é resgatada na Gamboa, em Cabo Frio
A ave estava no Clube Costa Azul, na rua José Rodrigues Póvoas, e acabou encaminhada ao Instituto Albatroz para atendimento especializado
Elemento é preso com pistola israelense e mira laser em Cabo Frio
Operação do GAT apreendeu armamento de alto padrão, 120 frascos de black lança e rádios transmissores em casa no Jardim Esperança após denúncia anônima
Polícia apreende quase 4 kg de drogas e fardamento tático em Cabo Frio
Ação integrada localizou pasta base, cocaína, maconha e crack escondidos embaixo de cama após denúncia anônima
Ciclista morre atropelado na RJ-106, na altura de Botafogo, em Cabo Frio
Segundo vizinha, vítima era trabalhador rural, deixou três filhos e uma esposa; filho se recupera de outro atropelamento na mesma rodovia
Escola Antônio da Cunha Azevedo tem problemas estruturais em CF
Vídeos enviados à reportagem mostram goteiras e danos no teto do refeitório; Secretaria de Educação afirma que serviços devem começar nesta semana
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