O estabelecimento foi arrombado por volta das 4h. - Foto: Reprodução

O estabelecimento foi arrombado por volta das 4h.Foto: Reprodução

Publicado 17/09/2026 18:12

Um hortifruti localizado no bairro Parque Burle, em Cabo Frio , foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira. Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, o local foi arrombado por volta das 4h.

Ainda de acordo com o relato, os criminosos levaram dinheiro, o celular utilizado pela loja e o HD responsável pelo armazenamento das imagens das câmeras de segurança. A retirada do equipamento dificultou o acesso às gravações que poderiam auxiliar na identificação dos envolvidos.

Os responsáveis pelo comércio também relataram preocupação com a segurança na região. Segundo eles, nos últimos meses, após a instalação da Casa de Passagem na Rua Curitiba, houve aumento na circulação de pessoas em situação de vulnerabilidade e de usuários de drogas nas proximidades.

O estabelecimento afirma que algumas dessas pessoas passaram a abordar funcionários e clientes para pedir dinheiro ou produtos. Segundo o relato, em determinados casos, as abordagens ocorreram de forma intimidatória.

Os responsáveis pelo hortifruti ressaltaram que não pretendem criminalizar pessoas em situação de vulnerabilidade e defenderam que a questão seja tratada como um problema social pelo poder público.

Ao mesmo tempo, pediram medidas voltadas à segurança de moradores, trabalhadores e comerciantes do bairro. Entre as solicitações estão o reforço do patrulhamento e a realização de ações preventivas no Parque Burle.

O caso ocorreu durante a madrugada e, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelo assalto.