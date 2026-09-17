Gaivota resgatada pela Guarda Marítima e Ambiental na Gamboa, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Gaivota resgatada pela Guarda Marítima e Ambiental na Gamboa, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:31

A equipe do Grupamento Marítimo e Ambiental (GMA) de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (15), o resgate de uma gaivota ferida na Gamboa. O animal foi localizado nas dependências do Clube Costa Azul, situado na rua José Rodrigues Póvoas.

Os agentes foram acionados via chamado central para intervir na ocorrência. Após a captura segura e a estabilização inicial, a equipe encaminhou a ave para a sede do Instituto Albatroz , instituição parceira onde o animal recebeu os cuidados médicos e o atendimento especializado necessário para sua recuperação.

Contexto ambiental

As gaivotas são aves extremamente comuns no litoral de Cabo Frio e em toda a extensão costeira da Região dos Lagos, sendo consideradas parte fundamental da fauna local. Adaptadas ao ambiente marinho, essas aves desempenham papel ecológico importante, alimentando-se predominantemente de peixes, pequenos crustáceos e outros recursos disponíveis na zona costeira.

Orientações à população

A Secretaria de Meio Ambiente e a Guarda Civil Municipal reforçam orientações importantes para moradores e turistas. Evite qualquer contato físico com animais silvestres encontrados feridos, para segurança própria e do animal. Não tente retirar o animal do local por conta própria sem treinamento adequado e, em casos de animais feridos ou em situações de risco, a recomendação oficial é entrar em contato imediato com a Guarda Civil Municipal, através do número 153.