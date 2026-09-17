Além da pistola, foram apreendidos 120 frascos de black lança - Polícia Militar

Além da pistola, foram apreendidos 120 frascos de black lançaPolícia Militar

Publicado 17/09/2026 14:46

Um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais J. A S. L. e conhecido como “2F”, foi preso na noite de quarta-feira (16), por volta das 21h40, na Rua C, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio . De acordo com a Polícia Militar, o acusado é apontado em denúncia anônima como gerente do tráfico de drogas da comunidade da Colina, em São Pedro da Aldeia , e foi flagrado com uma pistola israelense dotada de mira laser e carga de entorpecentes.

Segundo as informações policiais, a equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT Ala C – 1ª Cia) foi ao endereço checar a denúncia de que o suspeito estaria escondido no local armado e com drogas. Ao chegar, a guarnição avistou a companheira do acusado, T. M. D. R., de 29 anos, na varanda. Ela saiu do imóvel acompanhada do homem ao notar a chegada dos agentes, momento em que o casal foi abordado.

Conforme o relato da corporação, os policiais informaram o teor da denúncia sobre o material ilícito na residência. A mulher se apresentou como proprietária da casa, negou os fatos narrados, mas autorizou espontaneamente a entrada da equipe e a realização de buscas no interior do imóvel.

Na vistoria, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm da marca israelense Israel Weapon Industries (IWI), modelo Jericho F, equipada com mira laser, além de um carregador e 17 munições do mesmo calibre. Estavam também na residência dois rádios transmissores, um celular Samsung e 120 frascos de black lança, totalizando 2.400 ml da substância.

Diante do material apreendido, o homem recebeu voz de prisão por tráfico ilícito de drogas e teve seus direitos lidos pelos policiais. De acordo com os registros, o acusado possui três anotações criminais anteriores – com infrações que incluem lesão corporal seguida de morte, violência doméstica contra a mulher, lesão em razão da condição de mulher, receptação, desobediência e violação de domicílio -, acumulando uma prisão em flagrante anterior.

O suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu preso. A companheira prestou depoimento como testemunha e foi liberada.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.