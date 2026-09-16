Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo, localizada no bairro Passagem, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo, localizada no bairro Passagem, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 16/09/2026 18:21

A Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo, localizada no bairro Passagem, em Cabo Frio , apresenta problemas estruturais em diferentes áreas da unidade. Registros em vídeo enviados à equipe de reportagem mostram as condições do refeitório, dos banheiros e da cozinha.

No espaço utilizado pelos alunos para as refeições, as imagens mostram goteiras e danos no teto. Os registros também mostram problemas em outras áreas da unidade escolar, incluindo os banheiros e a cozinha.

De acordo com a direção da escola, a situação já foi comunicada à Secretaria Municipal de Educação. Ofícios foram encaminhados pela unidade solicitando providências para os problemas identificados na estrutura do prédio.

A situação também foi encaminhada para avaliação técnica. Em nota, a Secretaria de Educação informou que uma equipe de engenharia realizou uma vistoria na escola na última terça-feira (15). Segundo a secretaria, a equipe avaliou as condições estruturais apresentadas na unidade e os pontos que necessitam de intervenção.

Ainda de acordo com a pasta, a previsão é de que os serviços sejam iniciados ainda nesta semana, caso as condições climáticas permitam a execução dos trabalhos. A reportagem continuará acompanhando o andamento das medidas anunciadas e a situação da unidade escolar.

