Entre os itens tinha uma camisa do Botafogo gravada com a frase "Família Super-Herói CPX PH" - Polícia Militar

Entre os itens tinha uma camisa do Botafogo gravada com a frase "Família Super-Herói CPX PH"Polícia Militar

Publicado 17/09/2026 14:22

Uma operação realizada por equipes do PATAMO (5ª Cia Alas A e B) e do Serviço de Inteligência (P2 Ala B) resultou na apreensão de mais de 3,8 quilos de drogas e equipamentos militares na noite de terça-feira (15), por volta das 19h, na Rua Realejo, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio . De acordo com a Polícia Militar, todo o material ilícito foi localizado escondido embaixo de uma cama em uma quitinete utilizada pelo tráfico.

Conforme o relato policial, o trabalho integrado teve início após troca de informações sobre um relato feito ao Disque-Denúncia, que indicava que um casal estaria armazenando armas de fogo e entorpecentes no imóvel. Ao chegarem ao endereço para checar a informação, os agentes encontraram a porta da residência entreaberta e sentiram um forte odor característico de maconha no ar.

Ao ingressarem na quitinete, as equipes revistaram o cômodo e acharam 1 kg de pasta base de cocaína prensada, 183 porções de cocaína divididas em pinos e sacolés, 371 tiras de maconha (2.448,6 g) e 84 sacolés de crack. Além da carga de drogas, os agentes apreenderam uma munição calibre .40, dois conjuntos de roupas táticas camufladas, um coturno, duas bases para rádio comunicador com dois fones de ouvido, um celular Motorola laranja, materiais para embalar entorpecentes e uma camisa do Botafogo gravada com a frase “Família Super-Herói CPX PH”.

Todo o material recolhido no local foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para apreensão e andamento das medidas cabíveis.

A reportagem não conseguiu localizar o casal investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.