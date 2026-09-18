126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio - Reprodução

126ª Delegacia de Polícia de Cabo FrioReprodução

Publicado 18/09/2026 14:54

Um homem identificado pelas iniciais M. S. de O. foi preso nesta quinta-feira (17), em Cabo Frio , acusado de estupro de vulnerável contra um menor de idade. Segundo as informações da investigação, a prisão cumpre mandado expedido pela Justiça e apura a suspeita de que o homem tenha fornecido bebida alcoólica à vítima com a intenção de abusá-la, havendo ainda suspeita de que outras substâncias tenham sido adicionadas à bebida.

De acordo com o relato do caso, após perceber que o menor estava fora de si em decorrência do que havia ingerido, M. S. de O. teria levado a vítima para um apartamento no bairro Algodoal. No local, segundo a investigação, o homem teria abusado do menor diversas vezes durante a madrugada.

Em depoimento, a vítima relatou que acordou durante a ação e percebeu que estava sendo imobilizada e violentada. Poucos dias depois, ainda se recuperando dos efeitos do ocorrido, o menor procurou ajuda e relatou o abuso, dando início às investigações.

A vítima passou por exames periciais que, segundo as informações do caso, apontaram lesões na região íntima.

O procedimento foi registrado com apuração baseada no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 217 do Código Penal. O caso tramita em segredo de Justiça perante a Vara de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio.

Também consta contra M. S. de O. um mandado de prisão preventiva referente ao crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Segundo as informações apuradas pelas autoridades policiais, M. S. de O. possui histórico de passagens pela polícia por estupro de outro menor, registrado em 2019, além de furto de automóvel, estelionato e outros delitos. Há ainda relatos de populares sobre um suposto histórico de assédio a menores que se estenderia por mais de 30 anos.

M. S. de O. também é conhecido no ramo imobiliário, onde, segundo as informações, atuava com compra, venda e legalização de imóveis, inclusive junto à Caixa Econômica Federal. Amigos, vizinhos e familiares teriam demonstrado indignação com a prisão, já que o investigado frequentava festas e eventos no convívio dessas pessoas.

A 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio disponibiliza canais para que possíveis vítimas ou testemunhas façam denúncias. As informações podem ser prestadas presencialmente na unidade, pelo telefone (22) 2648-2134, pelo Disque-Denúncia, no 0300 253 1177, ou pela plataforma online do serviço. O sigilo do denunciante é mantido.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.