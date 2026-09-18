Equipe de Contingência reunida - Ascom

Equipe de Contingência reunidaAscom

Publicado 18/09/2026 14:45

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio participa da elaboração do Plano Municipal de Contingência para possíveis impactos relacionados ao fenômeno El Niño . A pasta está definindo as ações que ficarão sob responsabilidade da Saúde no documento.

Na terça-feira (15), representantes da Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica se reuniram com integrantes do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde da Baixada Litorânea, na sede da Superintendência Municipal de Vigilância Ambiental e Zoonoses. O encontro também contou com a participação do coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcus Dothavio.

A elaboração do plano começou após um treinamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), no mês passado, sobre eventos relacionados à atuação do El Niño no país.

Na Secretaria de Saúde, a elaboração inicial do documento é conduzida pela superintendente municipal de Vigilância Ambiental e Zoonoses, a bióloga Andreia Nogueira, e pela superintendente municipal de Epidemiologia, a bióloga Thais Ramos.

De acordo com o planejamento, as equipes deverão monitorar possíveis impactos sobre a população e definir medidas de resposta diante de situações de emergência relacionadas à saúde das populações humana e animal.

A Atenção Primária à Saúde e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também integram a rede de atendimento e deverão participar da identificação e do atendimento de possíveis ocorrências envolvendo pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

“Montamos um plano de ação multidisciplinar, para que possamos oferecer o máximo de serviços possíveis neste momento de atenção por causa das chuvas intensas. Esse é um trabalho em conjunto com diversas secretarias muito importante para a nossa cidade”, explica a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.

Nesta primeira etapa, o Plano Municipal prevê o monitoramento de riscos e a definição das responsabilidades de cada setor. As secretarias municipais participantes deverão estabelecer ações de acordo com suas respectivas áreas de atuação.

Também está prevista a realização de um workshop para a consolidação do Plano Municipal de Contingência, com a definição das competências e responsabilidades dos setores envolvidos.