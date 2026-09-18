Equipe de Contingência reunidaAscom

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Renata Cristiane
A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio participa da elaboração do Plano Municipal de Contingência para possíveis impactos relacionados ao fenômeno El Niño. A pasta está definindo as ações que ficarão sob responsabilidade da Saúde no documento.
Na terça-feira (15), representantes da Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica se reuniram com integrantes do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde da Baixada Litorânea, na sede da Superintendência Municipal de Vigilância Ambiental e Zoonoses. O encontro também contou com a participação do coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcus Dothavio.
A elaboração do plano começou após um treinamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), no mês passado, sobre eventos relacionados à atuação do El Niño no país.
Na Secretaria de Saúde, a elaboração inicial do documento é conduzida pela superintendente municipal de Vigilância Ambiental e Zoonoses, a bióloga Andreia Nogueira, e pela superintendente municipal de Epidemiologia, a bióloga Thais Ramos.
De acordo com o planejamento, as equipes deverão monitorar possíveis impactos sobre a população e definir medidas de resposta diante de situações de emergência relacionadas à saúde das populações humana e animal.
A Atenção Primária à Saúde e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também integram a rede de atendimento e deverão participar da identificação e do atendimento de possíveis ocorrências envolvendo pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.
“Montamos um plano de ação multidisciplinar, para que possamos oferecer o máximo de serviços possíveis neste momento de atenção por causa das chuvas intensas. Esse é um trabalho em conjunto com diversas secretarias muito importante para a nossa cidade”, explica a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.
Nesta primeira etapa, o Plano Municipal prevê o monitoramento de riscos e a definição das responsabilidades de cada setor. As secretarias municipais participantes deverão estabelecer ações de acordo com suas respectivas áreas de atuação.
Também está prevista a realização de um workshop para a consolidação do Plano Municipal de Contingência, com a definição das competências e responsabilidades dos setores envolvidos.