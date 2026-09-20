O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. - Foto: Reprodução

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 13:13

Um carro capotou em frente à América Lagos, em Tamoios, distrito de Cabo Frio , na madrugada deste sábado (19). Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que provocou o acidente nem sobre possíveis feridos.

Segundo relatos recebidos no local, o motorista teria deixado o veículo após o capotamento e saído correndo. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Também não há, até o momento, confirmação sobre pessoas feridas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.