O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Um carro capotou em frente à América Lagos, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, na madrugada deste sábado (19). Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que provocou o acidente nem sobre possíveis feridos.
Segundo relatos recebidos no local, o motorista teria deixado o veículo após o capotamento e saído correndo. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.
Também não há, até o momento, confirmação sobre pessoas feridas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.