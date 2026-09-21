Corpo está há mais de dez dias no Instituto Médico Legal - Reprodução

Corpo está há mais de dez dias no Instituto Médico Legal Reprodução

Publicado 21/09/2026 15:32 | Atualizado 21/09/2026 16:34

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (9), na altura do Condomínio dos Pássaros, no bairro Bosque do Peró. Segundo informações apuradas, Aline estava em uma motocicleta quando sofreu uma queda provocada por um desnível no asfalto. Com o impacto, ela foi arremessada para a pista e acabou atingida por um carro que trafegava logo atrás.

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio. Apesar dos esforços das equipes médicas, Aline não resistiu aos ferimentos e morreu.

As condições da Estrada do Guriri são alvo frequente de reclamações de motoristas que utilizam o trecho. Entre as queixas estão problemas no pavimento e a falta de manutenção em determinados pontos da via.

Aline é filha de Moacy Rocha e Maria da Conceição Alves Souza Paes. A família possui ligação com Nova Iguaçu, onde há registros de que os pais da vítima residem. Apesar da identificação oficial, não foram localizados familiares em Cabo Frio para realizar os procedimentos necessários para a liberação do corpo.

A reportagem esteve no IML e na delegacia do município em busca de informações que pudessem ajudar a localizar parentes da vítima. No IML, a equipe informou que não poderia prestar atendimento à reportagem. Na delegacia, os agentes também disseram que não poderiam auxiliar na localização dos familiares.

Como não houve manifestação de parentes para reivindicar o corpo, o sepultamento deverá ser providenciado pelo poder público municipal, conforme os procedimentos aplicáveis a casos dessa natureza.

O órgão responsável também não informou à reportagem a data e o local onde o enterro será realizado. Por normas internas, também não foi autorizada a divulgação de uma fotografia de Aline para ajudar na identificação.

A redação entrou em contato com a Polícia Civil e com a Prefeitura de Cabo Frio em busca de novas informações sobre o caso e aguarda retorno.