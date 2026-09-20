Secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes - Foto: Reprodução

Secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto LopesFoto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 13:20

Segundo as informações mais recentes, o secretário realizou vários exames durante a madrugada e aguarda os resultados. Enquanto isso, permanece internado e acompanhado por equipamentos de monitoramento.

Até o momento, não foram informadas outras informações sobre o estado de saúde de Carlos Ernesto Lopes.