Secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto LopesFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
O secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, deu entrada no Hospital Santa Izabel na manhã deste domingo após apresentar uma reação alérgica. Ele permanece internado e sendo monitorado pela equipe médica.
Segundo as informações mais recentes, o secretário realizou vários exames durante a madrugada e aguarda os resultados. Enquanto isso, permanece internado e acompanhado por equipamentos de monitoramento.
Até o momento, não foram informadas outras informações sobre o estado de saúde de Carlos Ernesto Lopes.