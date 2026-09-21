Homem foi encaminhado pelos policiais para a 126ª Delegacia de PolíciaReprodução
Foragido de Minas Gerais é preso em Unamar, Cabo Frio
Homem de 35 anos tinha mandado de prisão em aberto por roubo, com pena de 8 anos e 3 meses em regime fechado
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Secretário de Cultura de Cabo Frio é internado após reação alérgica
Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, realizou exames durante a madrugada e segue sendo monitorado no Hospital Santa Izabel
Carro capota em frente à América Lagos, em Tamoios, Cabo Frio
Motorista teria deixado o local após o acidente; ainda não há confirmação sobre feridos ou causas do acidente
Três gatos são encontrados amarrados e sem comida em Cabo Frio
Animais estavam presos por uma corda curta no Jardim Esperança e duas pessoas foram conduzidas à delegacia
Homem é preso após suspeita de embriagar e abusar de menor em Cabo Frio
Segundo informações, investigação aponta abuso contra um menor em apartamento no bairro Algodoal; caso tramita em segredo de Justiça
Saúde de Cabo Frio prepara plano contra impactos do El Niño
Documento vai definir responsabilidades dos setores da Saúde em situações relacionadas a chuvas intensas e outros eventos
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