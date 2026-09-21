Homem foi encaminhado pelos policiais para a 126ª Delegacia de Polícia - Reprodução

Homem foi encaminhado pelos policiais para a 126ª Delegacia de PolíciaReprodução

Publicado 21/09/2026 15:06

Um homem de 35 anos, identificado como R. G. S., foi preso pelo PATAMO da 4ª Companhia neste domingo (20), durante um patrulhamento na Rua das Raposas, em Unamar, distrito de Cabo Frio . Segundo a ocorrência, ele era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto pelo artigo 157, relacionado ao crime de roubo, com pena de 8 anos e 3 meses a ser cumprida em regime fechado.

De acordo com o registro policial, a equipe fazia patrulhamento pela região quando teve a atenção voltada para o homem. Após a abordagem e uma consulta ao sistema, os agentes constataram a existência do mandado de prisão em aberto.

O homem foi encaminhado pelos policiais para a 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu acautelado.

Segundo o registro, R. G. S. possui uma anotação criminal relacionada a Direito Penal e registros por violência doméstica contra a mulher, além de descumprimento de decisão judicial relacionada a medida protetiva de urgência.

A ocorrência foi registrada como cumprimento de mandado de prisão.

A reportagem não conseguiu localizar o homem ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.