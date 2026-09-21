Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do pedestre atropelado ou da motorista. - Foto: Reprodução

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do pedestre atropelado ou da motorista.Foto: Reprodução

Publicado 21/09/2026 16:52

Uma mulher perdeu o controle de um carro, atropelou um pedestre e bateu contra um semáforo na noite deste sábado (19), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O acidente aconteceu em uma das vias movimentadas da região e chamou a atenção de moradores e pessoas que estavam nas proximidades no momento da ocorrência.

Segundo informações preliminares, a motorista teria saído com o veículo após uma discussão com o marido. Ainda de acordo com os relatos iniciais, o carro teria sido utilizado pela mulher antes do acidente. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades e deverá ser esclarecida durante a apuração da ocorrência.

Durante o trajeto, a motorista teria perdido o controle da direção. O veículo acabou atingindo um pedestre que estava na via e, logo depois, colidiu contra um semáforo instalado no local.

Imagens registradas após o acidente mostram o veículo danificado e o semáforo atingido pela colisão. A dinâmica exata do acidente, porém, ainda não foi esclarecida. Também não há confirmação oficial sobre a velocidade do carro ou sobre o que teria provocado a perda de controle.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar os primeiros socorros e avaliar a situação das pessoas envolvidas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do pedestre atropelado ou da motorista.

O acidente provocou movimentação na região e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. A ocorrência também deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis, que poderão utilizar relatos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e outras informações para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Ainda não há informações oficiais sobre eventual registro de ocorrência, realização de perícia ou encaminhamento dos envolvidos para unidades de saúde.

A possível discussão entre a motorista e o marido, apontada como circunstância anterior à saída do veículo, também deverá ser esclarecida. Até o momento, não há confirmação de que o desentendimento tenha relação direta com o acidente.

A reportagem acompanha o caso e busca informações junto às autoridades para confirmar a dinâmica da ocorrência e atualizar o estado de saúde das pessoas envolvidas.

Novas informações poderão ser divulgadas assim que os órgãos responsáveis apresentarem dados oficiais sobre o acidente e as circunstâncias que levaram à colisão no Jardim Esperança.