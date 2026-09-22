Os jovens subiram três vezes ao pódio da Copa Araruama de Canoa Havaiana - Foto: Reprodução

Os jovens subiram três vezes ao pódio da Copa Araruama de Canoa HavaianaFoto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 16:30

A Prefeitura de Cabo Frio celebrou mais uma sequência de conquistas dos alunos do projeto Cardumezim. Os jovens subiram três vezes ao pódio da Copa Araruama de Canoa Havaiana, disputada no sábado (19) , com o primeiro lugar na categoria Sub-19 feminina e o segundo lugar na Sub-16 masculina. Dois integrantes do projeto também competiram ao lado do professor Fabrício Mourão na categoria B3 e terminaram a prova na segunda colocação.

A competição foi o quarto desafio enfrentado pelos alunos em 2026 e reforçou a regularidade do projeto, que vem conquistando resultados importantes desde o início de suas atividades. A iniciativa é desenvolvida pela escola Cardume Va’a, com o apoio da Secretaria Municipal da Família e Juventude.

“Cada resultado representa muito mais do que uma colocação no pódio. É a confirmação de que investir no esporte também significa oferecer disciplina, convivência, confiança e novas perspectivas para os nossos jovens. Temos muito orgulho da trajetória que eles estão construindo”, destacou o secretário municipal da Família e Juventude, Rogério Fernandes.

Uma temporada marcada por conquistas

Mesmo antes de completar seu primeiro ano, o Cardumezim já acumula títulos em diferentes cidades da Região dos Lagos. Na Copa Eva’a, realizada em janeiro, em Praia Seca, o projeto foi campeão nas categorias Sub-16 masculina e Sub-19 feminina. Em março, no Fest Verão, em Saquarema, conquistou o segundo lugar nas duas categorias.

A estreia em uma competição estadual aconteceu em maio, em Búzios. Na ocasião, a equipe feminina venceu a categoria Sub-19, enquanto os meninos foram vice-campeões no Sub-16.

A preparação dos jovens combina condicionamento físico, coordenação, resistência e aperfeiçoamento da técnica de remada. O trabalho é conduzido por Fabrício Mourão, profissional de Educação Física com mais de 30 anos de experiência em atividades aquáticas e uma década de atuação na canoa havaiana.

Agora, o projeto volta sua preparação para a segunda etapa do Campeonato Estadual de Va’a, prevista para novembro, em Saquarema. A expectativa é ampliar a participação do Cardumezim com a formação de uma equipe feminina Sub-16, fortalecendo ainda mais a presença dos jovens de Cabo Frio nas competições da modalidade.