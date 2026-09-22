Alerta destaca o risco de ventos intensos de até 60 km/h - Jaqueline Duarte

Alerta destaca o risco de ventos intensos de até 60 km/hJaqueline Duarte

Publicado 22/09/2026 14:48

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de perigo para o estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira (22), incluindo aviso de perigo potencial de tempestade para Cabo Frio e cidades da Região dos Lagos. O alerta, válido da 00h00 às 23h59 desta terça-feira, destaca o risco de ventos intensos de até 60 km/h, pancadas fortes de chuva e queda de granizo. A medida importa para os moradores da região devido à possibilidade de temporais que podem ocasionar acúmulo de água, alagamentos e risco de deslizamentos em áreas vulneráveis.

De acordo com as informações meteorológicas, a aproximação e passagem de uma frente fria mantém o tempo instável na região. O céu amanhece parcialmente nublado, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, ficando encoberto a partir da tarde. A previsão indica 90% de probabilidade de chuva a partir da tarde, com expectativa de pancadas de forte intensidade entre o fim da tarde e o início da noite, com volume estimado em 20,6 mm. A nebulosidade pela manhã chega a 72%.

Segundo os dados da previsão do tempo para a Região dos Lagos nesta terça-feira, a temperatura máxima prevista é de 29°C e a mínima é de 20°C. A umidade relativa do ar varia entre a máxima de 97% e a mínima de 69%, com o menor índice esperado entre 7h e 13h. A pressão atmosférica registra 1.010 hPa, enquanto o índice UV se mantém em nível alto, de valor 6. O amanhecer foi registrado às 5h15, com o nascer do Sol às 5h39 e o pôr do Sol previsto para 17h45, seguido pelo anoitecer às 18h06. A Lua está na fase crescente, com 82% de visibilidade, nascendo às 14h09 e com pôr previsto para 2h57.

Em relação aos ventos, o relatório aponta direção Oeste pela manhã a 13 km/h, com rajadas de 28 km/h e intensidade máxima prevista de 39 km/h ainda no período matutino. Durante a tarde, os ventos mudam para a direção Sudoeste. As autoridades orientam a população a evitar áreas de risco nos períodos de chuva intensa e a acompanhar as atualizações dos órgãos de defesa civil.

Nas praias, a altura das ondas varia conforme a localidade. Em Cabo Frio, a Praia do Forte registra 0,40m, a do Peró tem 1,00m e Unamar apresenta 1,10m. Em Búzios, Geribá registra 0,50m, Brava tem 1,00m e Tucuns apresenta 0,90m. Já em Arraial do Cabo, a Praia Grande e a Figueira marcam 0,40m. Nas ilhas de passeio, as ondas vêm de Leste com intervalo de 7 segundos, medindo entre 1,30m e 1,40m em Cabo Frio (Papagaios, Comprida e Pargos), 1,30m e 1,50m em Búzios (Feia, Branca, Gravatá e Âncora) e 1,40m na Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo. A mar aberto, as ondas ficam entre 1,60m e 2,00m.

A temperatura da água do mar é de 22°C nesta terça-feira. Para a quinta-feira (24), há previsão de mar agitado, com ondas que podem atingir até 3,90m em mar aberto.