Canoa Havaiana de AraruamaFoto: Reprodução
1ª Copa de Canoa Havaiana de Araruama é remarcada para setembro
Mudança ocorre após previsão de chuva, ventos e rajadas para o primeiro fim de semana do mês
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Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
Foragido da Justiça por roubo é preso pela Polícia Militar em Araruama
Homem de 21 anos foi abordado ao sair de um bar de motocicleta e acabou levado para a delegacia da cidade.
TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
Denúncia de cárcere privado revela plantação de maconha em Araruama
Policiais do 42º BPM foram até uma casa no Parque Mataruna para verificar uma denúncia envolvendo uma mulher e encontraram sete pés de maconha em vasos
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