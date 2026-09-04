Canoa Havaiana de Araruama - Foto: Reprodução

Canoa Havaiana de AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 14:47

Araruama - A 1ª Copa de Canoa Havaiana de - A 1ª Copa de Canoa Havaiana de Araruama foi remarcada para os dias 19 e 20 de setembro. A competição estava prevista para ocorrer neste sábado (5) e domingo (6), na Orla do Centro da Lagoa de Araruama.

A mudança ocorreu devido à previsão de instabilidade do tempo entre os dias 5 e 7 de setembro, com possibilidade de chuva, ventos moderados a fortes e rajadas durante as pancadas.

Diante das condições meteorológicas previstas e da concentração de público, a Defesa Civil de Araruama orientou pela não realização de eventos em áreas abertas como medida de prevenção e segurança.

Promovida pela Federação de VAA do Rio de Janeiro, a competição vai reunir atletas de diferentes regiões do estado em uma programação voltada à canoa havaiana e a outras atividades esportivas.

Entre as atividades previstas estão disputas de canoa havaiana, premiações, campeonato de frescobol, remada integrativa entre clubes, aulas de yoga e atividades abertas ao público.

A programação também terá uma homenagem aos atletas que representaram a Lagoa de Araruama no Campeonato Mundial de Sprint, realizado em Singapura.