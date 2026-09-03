Vereador Carlos Alberto Siqueira da Silva, o Carlos Russo, de AraruamaFoto: Reprodução
TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
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Prefeitos se reúnem em São Pedro para alinhar pautas regionais
Encontro do Conderlagos reuniu gestores de oito municípios e colocou infraestrutura, turismo, Defesa Civil e proteção às mulheres na mesa
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Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
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