Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
MESA CHEIA

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), abriu as portas do município nesta quarta-feira (2) para uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos). O encontro contou com a presença do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL) - presidente do consórcio -, do vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL), e de representantes dos municípios consorciados.

Na pauta, assuntos que extrapolam os limites de cada cidade e exigem articulação regional, como planejamento, mobilidade, turismo e políticas públicas. Para Fábio do Pastel, a união entre os municípios é importante para compartilhar experiências, alinhar prioridades e buscar soluções conjuntas para demandas da região.

Também participaram o secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra, e representantes de Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Araruama, Saquarema e Arraial do Cabo.

O encontro teve um pé no presente e outro no futuro. Foram apresentados a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026, o planejamento orçamentário para 2027 e o Plano de Contratações Anual (PCA) 2027. O consórcio também atualizou os municípios sobre licitações e contratações realizadas.

Estrada Serramar, turismo regional e prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher também entraram na pauta.

Entre as novidades está a implantação da Câmara Técnica, que deverá dar suporte às demandas dos municípios e produzir estudos sobre temas de interesse regional.

Na área da Defesa Civil, o Conderlagos anunciou a aquisição de quatro novas caminhonetes para serem disponibilizadas aos municípios consorciados e utilizadas pelas equipes locais.
Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos - Foto: Reprodução
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ESTRADA SERRAMAR NO RADAR

A mobilidade também ganhou espaço na reunião, com destaque para a obra de infraestrutura da Estrada Serramar no trecho que conecta São Pedro da Aldeia, Araruama e Iguaba Grande.

A discussão reforçou a necessidade de atuação conjunta em projetos de infraestrutura e mobilidade que tenham impacto sobre mais de um município e contribuam para melhorar a conexão viária e a integração territorial da Região dos Lagos.

Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos - Foto: Reprodução
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TURISMO REGIONAL

O turismo entrou na agenda com uma apresentação sobre os principais pontos turísticos das cidades integrantes do Conderlagos. A ideia é reforçar uma visão regional da atividade, mostrando que os municípios podem atuar de maneira integrada na divulgação de seus atrativos.

Também foi apresentada a criação de uma revista sobre a Região dos Lagos, que deverá reunir informações sobre os municípios consorciados, seus atrativos turísticos, características e potencialidades.

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MULHERES NA PAUTA

A prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher também estiveram entre os assuntos discutidos. A proposta passa pela articulação entre os municípios para fortalecer ações de prevenção, atendimento e proteção.

O secretário-executivo Eronildes Bezerra destacou que a atuação conjunta pode permitir o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias regionais, especialmente para ampliar a prevenção e qualificar a rede de atendimento às mulheres.

No discurso político, a mensagem deixada pelo encontro foi clara: problemas regionais dificilmente cabem dentro das fronteiras de uma única cidade. E o Conderlagos tenta justamente ocupar esse espaço de articulação entre os gestores.
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Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos
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