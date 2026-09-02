Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos - Foto: Reprodução

Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:26

Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos Foto: Reprodução

Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos Foto: Reprodução

A mobilidade também ganhou espaço na reunião, com destaque para a obra de infraestrutura da Estrada Serramar no trecho que conecta São Pedro da Aldeia, Araruama e Iguaba Grande.A discussão reforçou a necessidade de atuação conjunta em projetos de infraestrutura e mobilidade que tenham impacto sobre mais de um município e contribuam para melhorar a conexão viária e a integração territorial da Região dos Lagos.O turismo entrou na agenda com uma apresentação sobre os principais pontos turísticos das cidades integrantes do Conderlagos. A ideia é reforçar uma visão regional da atividade, mostrando que os municípios podem atuar de maneira integrada na divulgação de seus atrativos.Também foi apresentada a criação de uma revista sobre a Região dos Lagos, que deverá reunir informações sobre os municípios consorciados, seus atrativos turísticos, características e potencialidades.A prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher também estiveram entre os assuntos discutidos. A proposta passa pela articulação entre os municípios para fortalecer ações de prevenção, atendimento e proteção.O secretário-executivo Eronildes Bezerra destacou que a atuação conjunta pode permitir o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias regionais, especialmente para ampliar a prevenção e qualificar a rede de atendimento às mulheres.No discurso político, a mensagem deixada pelo encontro foi clara: problemas regionais dificilmente cabem dentro das fronteiras de uma única cidade. E o Conderlagos tenta justamente ocupar esse espaço de articulação entre os gestores.