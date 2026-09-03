Agentes encontraram sete pés de maconha plantados em vasos - Polícia Militar

Agentes encontraram sete pés de maconha plantados em vasos Polícia Militar

Publicado 03/09/2026 13:14

Araruama - Uma denúncia de possível cárcere privado levou policiais do 42º BPM a uma residência no Parque Mataruna, em Araruama, na noite desta quarta-feira (2). No imóvel, além da mulher que seria a suposta vítima, - Uma denúncia de possível cárcere privado levou policiais do 42º BPM a uma residência no Parque Mataruna, em Araruama, na noite desta quarta-feira (2). No imóvel, além da mulher que seria a suposta vítima, os agentes encontraram sete pés de maconha plantados em vasos e nove porções da droga.

A equipe foi acionada para verificar a denúncia envolvendo uma mulher de 25 anos. Quando chegaram ao endereço, os policiais foram recebidos pela própria mulher, que contou que o homem apontado como agressor, de 27 anos, já havia deixado o local.

Com autorização da moradora, os agentes fizeram buscas na residência. Durante a vistoria, localizaram as plantas de maconha e as porções da droga.

A mulher de 25 anos e a solicitante da ocorrência, de 55 anos, foram encaminhadas para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).

O homem citado na denúncia não foi encontrado durante a ação e não foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele possui uma passagem anterior por homicídio qualificado.

A ocorrência foi registrada na delegacia e o caso segue sob apuração.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.