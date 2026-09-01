A morte do provocou comoção entre integrantes das forças de segurança da Região dos Lagos25ºBPM
Policiais e viaturas acompanham despedida de cabo do 25º BPM em Araruama
Cabo Adriano Henrique, de 35 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (31), após morrer baleado durante uma ação policial em São Pedro da Aldeia
Policiais e viaturas acompanham despedida de cabo do 25º BPM em Araruama
Cabo Adriano Henrique, de 35 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (31), após morrer baleado durante uma ação policial em São Pedro da Aldeia
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
Palanque de peso: Vantoil junta Paes, Pedro Paulo e prefeitos em Arraial
Primeiro comício do candidato teve multidão, cobrança ao candidato a governador e recados sobre o futuro da Região dos Lagos
Marcelo Falcão agita a Expo Agro Araruama nesta sexta-feira (28)
Ex-vocalista do O Rappa é a principal atração da noite; evento começou na quinta-feira (27) e segue até domingo (30) com shows e atrações para toda a família
Sorriso Maroto abre maratona de shows da Expo Agro Araruama nesta quinta
Evento gratuito reúne atrações musicais, atividades rurais, exposições de animais e programação para o público até domingo (30)
Caminhão e moto se envolvem em acidente nesta quinta (27) em Araruama
Ocorrência foi registrada na altura do Posto Riviera Del Sol, no distrito de Iguabinha; equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento
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