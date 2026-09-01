A morte do provocou comoção entre integrantes das forças de segurança da Região dos Lagos - 25ºBPM

A morte do provocou comoção entre integrantes das forças de segurança da Região dos Lagos25ºBPM

Publicado 01/09/2026 12:26

Segundo a PM, equipes montaram um cerco por volta das 14h e, durante a abordagem, Gabriel teria atirado contra os policiais. Houve uma nova troca de tiros, e o homem foi atingido. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas morreu após dar entrada no hospital.

Ainda segundo a corporação, um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônica foram apreendidos na ação. A PM informou também que Gabriel possuía 13 anotações criminais.

O cabo Adriano foi socorrido após ser baleado e levado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele fazia patrulhamento nas proximidades da Praça de Campo Redondo quando a equipe foi surpreendida por criminosos armados.

A morte do policial provocou comoção entre integrantes das forças de segurança de toda a Região dos Lagos. Durante o sepultamento, policiais permaneceram ao lado dos familiares e prestaram as últimas homenagens ao companheiro de farda.

Adriano deixou a esposa e uma filha de 9 anos.

As circunstâncias dos dois confrontos deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação, mas não localizou retorno até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.