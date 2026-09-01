A morte do provocou comoção entre integrantes das forças de segurança da Região dos Lagos25ºBPM

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Renata Cristiane
Araruama - Dezenas de policiais e viaturas acompanharam, nesta segunda-feira (31), o último adeus ao cabo Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, em Araruama. O militar foi sepultado no Cemitério São Sebastião, no bairro Alto da Boa Vista, em uma despedida marcada pela presença de familiares, amigos e companheiros de farda.
Adriano, que integrava o 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) desde 2018 e era lotado na P/2, morreu após ser baleado durante uma ação policial no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. A viatura em que ele estava também foi atingida por disparos.
O homem apontado pela Polícia Militar como autor dos tiros foi localizado horas depois. Gabriel Oliveira dos Santos, de 29 anos, foi encontrado no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na tarde de domingo (30), após denúncias anônimas sobre a possível localização dele.
Segundo a PM, equipes montaram um cerco por volta das 14h e, durante a abordagem, Gabriel teria atirado contra os policiais. Houve uma nova troca de tiros, e o homem foi atingido. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas morreu após dar entrada no hospital.
Ainda segundo a corporação, um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônica foram apreendidos na ação. A PM informou também que Gabriel possuía 13 anotações criminais.
O cabo Adriano foi socorrido após ser baleado e levado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele fazia patrulhamento nas proximidades da Praça de Campo Redondo quando a equipe foi surpreendida por criminosos armados.
A morte do policial provocou comoção entre integrantes das forças de segurança de toda a Região dos Lagos. Durante o sepultamento, policiais permaneceram ao lado dos familiares e prestaram as últimas homenagens ao companheiro de farda.
Adriano deixou a esposa e uma filha de 9 anos.
As circunstâncias dos dois confrontos deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação, mas não localizou retorno até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.