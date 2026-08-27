O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça - Reprodução

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da JustiçaReprodução

Publicado 27/08/2026 14:18

De acordo com a polícia, durante a apuração, o homem confirmou que menores de idade frequentavam a residência onde morava e que, em algumas ocasiões, dormiam no mesmo local que ele.

As crianças foram ouvidas seguindo os procedimentos previstos para casos envolvendo menores de idade. Por proteção às vítimas e aos familiares, a Polícia Civil não divulgou a identidade das crianças nem detalhes que possam levar à identificação delas.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias dos fatos.

A reportagem tentou contato com a defesa do investigado, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.