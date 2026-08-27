O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da JustiçaReprodução
Homem de 61 anos é preso por estupro de vulnerável em Araruama
Investigado foi localizado em Praia Seca após investigação da Polícia Civil; identidade das vítimas não foi divulgada para preservar as crianças e familiares
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Briga termina com duas pessoas dentro de valão em Araruama
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Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
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Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
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Unidade em Botafogo, que é considerada a primeira da rede municipal no Rio de Janeiro, já oferece o 2º segmento do Ensino Fundamental, recebeu melhorias estruturais e deve ganhar novas salas de aula
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