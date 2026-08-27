O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da JustiçaReprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Um homem de 61 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26), em Praia Seca, Araruama, investigado por estupro de vulnerável contra crianças. A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), após uma investigação que reuniu depoimentos e outros elementos de prova.
De acordo com a polícia, durante a apuração, o homem confirmou que menores de idade frequentavam a residência onde morava e que, em algumas ocasiões, dormiam no mesmo local que ele.
As crianças foram ouvidas seguindo os procedimentos previstos para casos envolvendo menores de idade. Por proteção às vítimas e aos familiares, a Polícia Civil não divulgou a identidade das crianças nem detalhes que possam levar à identificação delas.
Após a prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias dos fatos.
A reportagem tentou contato com a defesa do investigado, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.