Os envolvidos acabaram caindo dentro do valãoReprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Uma confusão terminou de forma inusitada nesta quarta-feira (26), com duas pessoas caindo dentro de um valão localizado ao lado do Fórum de Araruama. A briga chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e movimentou a área durante o episódio.
Durante o desentendimento, os envolvidos acabaram caindo dentro do valão. Até o momento, não foram divulgadas as identidades das pessoas envolvidas nem informações sobre o que teria provocado a briga.
Também não há detalhes sobre possíveis feridos ou sobre a necessidade de atendimento médico após a queda. As circunstâncias que levaram à confusão permanecem desconhecidas.
A reportagem não conseguiu localizar os envolvidos ou eventuais responsáveis para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.