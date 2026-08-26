Os envolvidos acabaram caindo dentro do valão - Reprodução

Os envolvidos acabaram caindo dentro do valãoReprodução

Publicado 26/08/2026 16:59

Araruama - Uma confusão terminou de forma inusitada nesta quarta-feira (26), com duas pessoas caindo dentro de um valão localizado ao lado do Fórum de Araruama. A - Uma confusão terminou de forma inusitada nesta quarta-feira (26), com duas pessoas caindo dentro de um valão localizado ao lado do Fórum de Araruama. A briga chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e movimentou a área durante o episódio

Durante o desentendimento, os envolvidos acabaram caindo dentro do valão. Até o momento, não foram divulgadas as identidades das pessoas envolvidas nem informações sobre o que teria provocado a briga.

Também não há detalhes sobre possíveis feridos ou sobre a necessidade de atendimento médico após a queda. As circunstâncias que levaram à confusão permanecem desconhecidas.

A reportagem não conseguiu localizar os envolvidos ou eventuais responsáveis para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.