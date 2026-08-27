Caminhão e moto colidem em Iguabinha, em Araruama, mobilizando o Corpo de BombeirosFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Um caminhão e uma motocicleta se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira (27), em Iguabinha, distrito de Araruama. A colisão aconteceu na altura do Posto Riviera Del Sol e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Os militares foram acionados para atender a ocorrência e prestar socorro aos envolvidos. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde das pessoas que estavam nos veículos.

Também ainda não foram divulgadas as circunstâncias que levaram ao acidente. A dinâmica da colisão deverá ser esclarecida a partir dos registros da ocorrência.
 