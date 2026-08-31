Policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônicaPolícia Militar
Acusado de matar cabo da PM morre em confronto em São Pedro da Aldeia
Gabriel Oliveira dos Santos, de 29 anos, foi localizado no bairro São João durante uma operação de busca; segundo a PM, ele tinha 13 anotações criminais
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
Acusado de matar cabo da PM morre em confronto em São Pedro da Aldeia
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Cabo da PM morre após ser baleado durante confronto em São Pedro da Aldeia
Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, foi atingido durante um tiroteio no Campo Redondo
Palanque de peso: Vantoil junta Paes, Pedro Paulo e prefeitos em Arraial
Primeiro comício do candidato teve multidão, cobrança ao candidato a governador e recados sobre o futuro da Região dos Lagos
STM mantém condenações por licitações irregulares na Base Naval de São Pedro
Decisão do tribunal altera penas aplicadas em primeira instância e mantém exclusão de dois integrantes da Marinha
Poluição preocupa moradores na Praia do Camerum, em São Pedro da Aldeia
Pescadores relatam dificuldades para chegar às embarcações, além de mau cheiro e acúmulo de resíduos às margens da laguna
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