Policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônica - Polícia Militar

Policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônicaPolícia Militar

Publicado 31/08/2026 14:29

São Pedro da Aldeia - O homem acusado de - O homem acusado de atirar e matar o cabo Adriano Henrique Jardim da Silva, do 25º BPM , foi localizado e morreu após um novo confronto com policiais na tarde deste domingo (30), em São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam diversas denúncias anônimas apontando a possível localização de Gabriel Oliveira dos Santos, de 29 anos. A partir das informações, os policiais montaram um cerco no bairro São João, por volta das 14h.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, Gabriel teria efetuado disparos contra os agentes. Os policiais reagiram e o suspeito acabou atingido.

Gabriel foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma tornozeleira eletrônica que, segundo a corporação, era utilizada pelo suspeito. A PM informou ainda que Gabriel possuía 13 anotações criminais.

A operação aconteceu horas depois do confronto que terminou com a morte do cabo Adriano, de 35 anos. O policial fazia patrulhamento na região da Praça de Campo Redondo quando a equipe foi surpreendida por criminosos armados. Baleado, Adriano chegou a ser levado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu.

As circunstâncias dos dois confrontos deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

A reportagem tentou contato com a defesa ou familiares de Gabriel Oliveira dos Santos, mas não localizou retorno até a publicação. O espaço segue aberto para esclarecimentos.