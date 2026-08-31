Adriano Henrique Jardim da SilvaReprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - A madrugada deste domingo (30) terminou com a morte de um policial militar durante um confronto armado no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. O cabo Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, foi baleado durante uma ação de patrulhamento e não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações do 25º BPM, uma equipe fazia patrulhamento preventivo na região da Praça de Campo Redondo quando foi surpreendida por criminosos armados, que teriam atirado contra a viatura. Houve intenso tiroteio no local.

Adriano foi atingido pelos disparos e socorrido em caráter de emergência para o Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia. O militar recebeu atendimento na sala vermelha, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O cabo ingressou na Polícia Militar em 2018. Aos 35 anos, era casado e deixa uma filha.

Velório e sepultamento
O velório de Adriano Henrique Jardim da Silva é realizado nesta segunda-feira (31), desde as 8h, no OAF Memorial, localizado na Rua Primavera, no Centro de Araruama.

O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério São Sebastião, na Rua São Fidélis, no bairro Alto da Boa Vista, em Araruama.
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Adriano Henrique Jardim da Silva
Adriano Henrique Jardim da Silva