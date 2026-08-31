Adriano Henrique Jardim da SilvaReprodução
Segundo informações do 25º BPM, uma equipe fazia patrulhamento preventivo na região da Praça de Campo Redondo quando foi surpreendida por criminosos armados, que teriam atirado contra a viatura. Houve intenso tiroteio no local.
Adriano foi atingido pelos disparos e socorrido em caráter de emergência para o Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia. O militar recebeu atendimento na sala vermelha, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
O cabo ingressou na Polícia Militar em 2018. Aos 35 anos, era casado e deixa uma filha.
Velório e sepultamento
O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério São Sebastião, na Rua São Fidélis, no bairro Alto da Boa Vista, em Araruama.
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