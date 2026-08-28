Lagoa de Araruama, São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Lagoa de Araruama, São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 15:12

O local é utilizado por pescadores que dependem da atividade para garantir o sustento. Segundo a denúncia, as condições da área de acesso às embarcações têm dificultado o trabalho dos profissionais. Para chegar aos barcos, os pescadores precisam atravessar uma área com grande quantidade de resíduos e material acumulado.

Além da situação do acesso, a denúncia também aponta o mau cheiro na região. Quem passa pelo local relata sentir um forte odor associado à poluição da lagoa. A situação também preocupa moradores que acompanham as mudanças na lagoa ao longo dos anos.

Pessoas com ligação histórica com a pesca na região afirmam que as condições atuais contrastam com o cenário observado anteriormente e destacam as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores.

A denúncia ainda questiona a atuação do poder público e cita a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário realizado pela concessionária responsável pelo serviço na região.

O Jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e com a Prolagos para obter informações sobre a situação e questionar quais medidas estão sendo adotadas para o local. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca acompanha de perto as condições dos diferentes trechos da Lagoa de Araruama que demandam atenção, incluindo a região do Camerum.

O município trabalha junto ao INEA e à Prolagos na busca por soluções para as condições da laguna e para a melhoria da qualidade ambiental da região.

A Prefeitura também conta com o Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento, criado para reforçar o monitoramento e a fiscalização das condições de saneamento no município, com atuação diária na prevenção e identificação de possíveis fontes de poluição que possam atingir a Lagoa de Araruama.

A Prolagos informou que o sistema de esgotamento sanitário encontra-se em pleno funcionamento e que não há despejo de esgoto no local.

Os sedimentos observados são decorrentes de um problema histórico relacionado à deposição de matéria orgânica proveniente da decomposição de algas.

A concessionária permanece empenhada, em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, o Inea, o Comitê de Bacias, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João e a sociedade civil, na busca de alternativas para a situação.