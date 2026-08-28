Lagoa de Araruama, São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução
Poluição preocupa moradores na Praia do Camerum, em São Pedro da Aldeia
Pescadores relatam dificuldades para chegar às embarcações, além de mau cheiro e acúmulo de resíduos às margens da laguna
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Dois homens são presos com R$ 72 mil em cocaína em São Pedro da Aldeia
Mais de 5 mil pinos de cocaína foram apreendidos no Balneário das Conchas; segundo a polícia, carga seria usada para abastecer o tráfico na comunidade
Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
Com R$ 1,3 milhão em investimentos, prefeita entrega equipamentos à primeira Guarda Civil Municipal armada do interior, segunda do Estado do Rio
Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
Van da Saúde de São Pedro da Aldeia tomba após colisão em Niterói
Seis pessoas ficaram feridas na colisão; veículo da Prefeitura transportava pacientes e tombou com o impacto
Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
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