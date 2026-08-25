A colisão aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart - Reprodução/ Em Foco Notícias

A colisão aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário João GoulartReprodução/ Em Foco Notícias

Publicado 25/08/2026 13:21

São Pedro da Aldeia - Uma viagem de volta para casa terminou em susto para seis pacientes de São Pedro da Aldeia na tarde desta segunda-feira (24).



A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Um, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Com a força da batida, os vidros da van quebraram e seis pessoas ficaram feridas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h. Os passageiros foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Segundo a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, alguns pacientes tiveram apenas escoriações e pequenos cortes provocados pelos estilhaços dos vidros. Todos receberam atendimento médico e foram liberados ainda na noite de segunda-feira. O motorista da van também passa bem.



Acidente aconteceu durante retorno de pacientes - Uma viagem de volta para casa terminou em susto para seis pacientes de São Pedro da Aldeia na tarde desta segunda-feira (24). A van da Secretaria Municipal de Saúde que fazia o transporte de pacientes foi atingida lateralmente por um ônibus da Viação Fagundes e acabou tombando no Centro de Niterói A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Um, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Com a força da batida, os vidros da van quebraram e seis pessoas ficaram feridas.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h. Os passageiros foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Segundo a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, alguns pacientes tiveram apenas escoriações e pequenos cortes provocados pelos estilhaços dos vidros. Todos receberam atendimento médico e foram liberados ainda na noite de segunda-feira. O motorista da van também passa bem.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os seis pacientes estavam entre as 15 pessoas que utilizavam o transporte para atendimento médico em Niterói. O acidente ocorreu durante o retorno para São Pedro da Aldeia.



Relatos iniciais apontam que a van teria entrado no cruzamento sem parar. O trecho não possui sinalização semafórica, e o ônibus teria preferência de passagem antes de atingir a van. As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas.



Após o acidente, equipes da NitTrans foram deslocadas para o local para orientar os motoristas e organizar o trânsito. O órgão confirmou o atendimento à ocorrência envolvendo o ônibus e a van no Centro de Niterói.



Prefeitura acompanha pacientes

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Setor de Transporte prestou suporte aos pacientes desde o momento do acidente. Após o atendimento hospitalar, foram providenciados veículos para garantir o retorno de todos com segurança para as residências.



Na manhã desta terça-feira (25), o diretor do Setor de Transporte iniciou visitas às casas dos pacientes envolvidos para verificar pessoalmente o estado de saúde e avaliar a necessidade de algum atendimento ou providência adicional.



A Prefeitura reforçou que todos os pacientes estão em casa e que não houve registro de ferimentos graves. A equipe da Secretaria permanece acompanhando as famílias.



A reportagem tentou contato com a Viação Fagundes para obter um posicionamento sobre o acidente, mas não localizou a empresa até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.



Confira a nota da Prefeitura de São Pedro da Aldeia na íntegra:



“A Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia informa que, ontem (24/08), durante o retorno do transporte de pacientes que estavam em atendimento no município de Niterói, a van que realizava o deslocamento foi atingida lateralmente por um ônibus. No momento do acidente, estavam no veículo seis pacientes, que integravam um grupo de 15 pessoas que utilizam o transporte para atendimento de saúde.



Apesar da gravidade da colisão, que provocou o tombamento da van e a quebra dos vidros, os pacientes não sofreram ferimentos graves. Alguns apresentaram apenas escoriações e pequenos cortes provocados pelos estilhaços dos vidros. Todos foram encaminhados imediatamente ao Hospital Municipal Azevedo Lima, onde receberam atendimento médico e foram liberados ainda no mesmo dia. O motorista do veículo também passa bem.



O Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde prestou todo o suporte necessário desde o momento do acidente, acompanhando os pacientes durante o atendimento hospitalar e providenciando veículos para garantir o retorno de todos com segurança para suas residências. A equipe permaneceu mobilizada até que os pacientes fossem devidamente encaminhados para suas casas.



Na manhã desta terça-feira (25), o diretor do Setor de Transporte está realizando visitas às residências dos pacientes envolvidos no acidente, com o objetivo de verificar pessoalmente o estado de cada um e identificar se há necessidade de algum tipo de assistência ou providência adicional por parte da Secretaria Municipal de Saúde.



A Secretaria reforça que todos os pacientes envolvidos estão em casa e que não houve registro de ferimentos graves. A equipe permanece acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário às famílias”.