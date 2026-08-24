Andréa Gonçalves Pinheiro - Site Procurados

Andréa Gonçalves PinheiroSite Procurados

Publicado 24/08/2026 16:01

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil divulgou, neste domingo (23), um - A Polícia Civil divulgou, neste domingo (23), um cartaz do Disque Denúncia para ajudar a localizar Andréa Gonçalves Pinheiro , de 42 anos. Ela é procurada pela Justiça por suspeita de participação em um homicídio ocorrido em junho, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a investigação da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), o crime aconteceu por volta de 0h30 do dia 14 de junho, nas proximidades do Posto Dois Irmãos, na altura do km 116 da RJ-106, no bairro São Mateus.

A vítima, Maycon Davis Dias Silva, de 37 anos, teria se envolvido em um desentendimento com os suspeitos. Segundo a polícia, ele foi perseguido por ocupantes de um Renault Logan branco, que seria conduzido por Andréa. Ainda conforme as investigações, o carro teria sido usado na ação e os envolvidos tentaram atropelar a vítima, mas não conseguiram.

Na sequência, Maycon teria sido cercado em um posto de combustíveis e agredido por vários minutos. A polícia afirma que ele sofreu socos, chutes, pauladas e golpes de faca. A vítima morreu no local.

A investigação aponta que cinco pessoas participaram do homicídio. Duas eram menores de idade na época. Um dos adolescentes teria sido responsável pelos golpes de faca que atingiram Maycon.

Durante as primeiras etapas da Operação Círculo de Sangue, os agentes prenderam Guilherme Alves da Silva, de 36 anos, marido de Andréa, e Cauê Guimarães Farias de Souza, de 23 anos. Em uma ação de busca e apreensão relacionada aos investigados, também foram encontrados uma arma de fogo e 16 munições intactas, encaminhadas para perícia.

Andréa continua foragida. Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas anonimamente ao Disque Denúncia pelo (21) 2253-1177 ou pelo 0300 253 1177.

A reportagem tentou contato com a defesa ou representantes da investigada, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.