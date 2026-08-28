5.180 pinos de cocaínaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Dois homens foram presos com 5.180 pinos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 72,2 mil, na noite desta quinta-feira (27), no Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia. A ação foi realizada pela Polícia Militar após informações de que uma carga de drogas seria entregue na comunidade.

Os agentes abordaram os dois suspeitos na Rua Nicanor P. Santos, onde encontraram sacolas com os entorpecentes. Durante a abordagem, um deles teria tentado fugir em direção a uma área de mata. Segundo a ocorrência, os envolvidos gritaram “perdi” logo depois.

Na carga estavam 1.960 pinos de cocaína, com cerca de 7,4 quilos, e outros 3.220 pinos, com aproximadamente 7 quilos. A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de R$ 72,2 mil ao tráfico local.

A área de mata também foi vasculhada, mas a baixa luminosidade e o mato alto impediram uma busca mais detalhada.

Os dois homens foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e depois apresentados na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde foram presos por tráfico de drogas.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas não localizou os responsáveis. O espaço segue aberto para manifestação.
 
 
 
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