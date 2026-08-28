5.180 pinos de cocaínaFoto: Reprodução
Os agentes abordaram os dois suspeitos na Rua Nicanor P. Santos, onde encontraram sacolas com os entorpecentes. Durante a abordagem, um deles teria tentado fugir em direção a uma área de mata. Segundo a ocorrência, os envolvidos gritaram “perdi” logo depois.
Na carga estavam 1.960 pinos de cocaína, com cerca de 7,4 quilos, e outros 3.220 pinos, com aproximadamente 7 quilos. A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de R$ 72,2 mil ao tráfico local.
A área de mata também foi vasculhada, mas a baixa luminosidade e o mato alto impediram uma busca mais detalhada.
Os dois homens foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e depois apresentados na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (DEAM), Central de Flagrantes do dia, onde foram presos por tráfico de drogas.
A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas não localizou os responsáveis. O espaço segue aberto para manifestação.
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