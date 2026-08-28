Ex-vocalista do O Rappa, Marcelo Falcão - Foto: Reprodução

Ex-vocalista do O Rappa, Marcelo Falcão Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 14:33 | Atualizado 28/08/2026 14:33

Araruama - A Expo Agro Araruama começou nesta quinta-feira (27) e já tem uma das noites mais aguardadas da programação nesta sexta (28). A partir das 23h, - A Expo Agro Araruama começou nesta quinta-feira (27) e já tem uma das noites mais aguardadas da programação nesta sexta (28). A partir das 23h, Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa, sobe ao palco principal para comandar o show da noite. Antes dele, às 20h, Vitor Brício apresenta um repertório de MPB.

A festa segue até domingo (30), reunindo música, atrações para as famílias e atividades ligadas ao setor agropecuário. Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 375 mil visitantes durante os quatro dias, movimentando também o comércio, a alimentação, a hospedagem e os serviços em Araruama e na Região dos Lagos.

Nesta sexta, além dos shows, o público pode acompanhar as provas e julgamentos do Mangalarga Marchador, a exposição de ovinos, o julgamento do gado Tabapuã, a prova dos Três Tambores com cavalos Quarto de Milha e a exposição agrícola. A Mini Fazendinha funciona das 9h às 22h, e o Galpão da Roça fica aberto das 10h às 23h.

Sábado tem Léo Santana

No sábado (29), a programação começa pela manhã com provas e julgamentos de animais. Também haverá exposição de ovinos, Mini Fazendinha, exposição agrícola, prova dos Três Tambores e feira de adoção de cães e gatos, das 9h às 16h.

A programação musical inclui apresentações de Júnior Antunes, Lucas Silva e Ana Clara. À meia-noite, Léo Santana é a atração principal, com participação do DJ Foley.

Filipe Araújo encerra o evento

No domingo (30), a programação continua com provas de animais, exposição de ovinos, Mini Fazendinha, feira de adoção e atividades nos galpões.

Entre os shows estão Jeferson e Daniel, Angélica Furacão e Victoria Gabi. Às 22h, Filipe Araújo encerra a programação do palco principal. O DJ Foley também participa da noite.

A Expo Agro Araruama reúne atrações voltadas tanto para quem acompanha as atividades do campo quanto para quem busca opções de lazer durante o fim de semana.